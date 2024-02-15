OpenAI'den yeni uygulama: Kelimeler videoya dönüşecek

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAI, metinleri videolara dönüştüren yeni uygulaması Sora'yı tanıttı.



İletişim botu ChatGPT ile yapay zekayı bir anda günlük hayatın parçası haline getiren şirket, şimdi de video dünyasına adım attı.



Japonca'da "gökyüzü" anlamına gelen Sora ile, çok kısa tariflerle etkileyici videolar yaratmak mümkün.



Her zaman kusursuz çalışmasa da ortaya çıkan iş Hollywood yapımlarını aratmıyor.



Üstelik bu videolar, sadece saniyeler içinde, hiçbir animasyon bilgisi olmadan oluşturuluyor.



Şirket bu yeni ürününü henüz kullanıma açmadı. Olası risklerin değerlendirmesi sürerken, sadece bir grup akademisyen ve teknoloji uzmanı Sora'dan faydalanabilecek.

Sora'nın nasıl eğitildiği ve çalıştığına dair ise çok az şey biliniyor.



Uzmanlar, yapay zekanın video yetenekleri arttıkça daha çok yanıltıcı içerik üretilmesinden endişe ediyor.