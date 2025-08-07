OpenAI'ın büyük etkinliği başladı: Korku filmine benzetilen GPT-5 geldi

OpenAI perşembe akşamı Türkiye saatiyle 20.00'de canlı bir tanıtım etkinliği düzenliyor.

Daha önce basına yansıyan sızıntılarda şirketin merakla beklenen yeni dil modeli GPT-5'in ağustos ayında yayınlanacağı iddia edilmişti. Şirket bu iddiaları doğrulamasa da çarşamba gecesi yaptığı açıklamada büyük bir etkinlik yapacaklarını duyurdu. Söz konusu etkinlikte GPT-5'in yayınlanması bekleniyor.

2022'de ChatGPT'yi piyasaya süren ve dünya genelinde büyük bir yapay zeka yarışına öncülük eden şirket, o zamandan beri insan seviyesinde yapay zekanın geleceği güne dair vaatlerde bulunuyor. GPT-5'in de "yapay genel zeka / YGZ" adı verilen bu son derece gelişkin teknolojiye yakın olacağına inananlar var.

Şirket CEO'su Sam Altman, yakın zamanda konuyla iligli birden fazla sansasyonel açıklamada bulunmuş ve GPT-5'in gelişmişlik seviyesiyle kendisini korkuttuğunu söylemişti.

ALTMAN RESMEN DUYURDU

Etlinlikte ilk sahneye çıkan kişi de Altman oldu.

Altman, GPT-5'i başlattıklarını ve bunun yapay genel zekaya doğru önemli bir adım daha olduğunu söyledş.

İnsanların GPT-5'i kullanmaktan çok daha fazla keyif alacağına inandığını dile getiren Altman'a göre GPT-5 ile sohbet etmek bir uzmanla konuşmak gibi.

Şirketin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan etkinlikte GPT-5'in ücretsiz kullanıcıların da kullanımına açık olacağı duyuruldu. Diğer modellerle benzer şekilde, ücretsiz kullananların günde belirli bir soru sorma kotası olacak. Ücretli abonelerin ise kullanım hakkı daha fazla.

OpenAI, GPT-5'in kullanıma sunulma sürecini bugün başlatacağını da duyurdu.

"DAHA İNSANİ HİSSETTİRİYOR"

OpenAI'ye göre GPT-5 şimdiye kadarki en kullanışlı model. Daha doğru yanıtlar üretiyor, daha az halüsinasyon görüyor, daha hızlı düşünüyor ve daha net ve daha derin tepkiler veriyor.

GPT-5'in ayrıca daha "insansı bir his" sağladığı ileri sürüldü. Buna göre ton, tempo, mantık ve derinlik daha doğal ve daha az makine gibi hissettiriyor.



Altman, "Bunu kelimelerle ifade etmek veya ölçmek zor. Gerçekten daha insani hissettiriyor" dedi.



Tom's Guide'ın aktarımına göre yeni modelin başlıca özellikleri şöyle sıralandı:

Geliştirilmiş muhakeme motoru: GPT-5, önceki modellere kıyasla daha gelişmiş bir dahili akıl yürütme mimarisine sahip. Yüzeysel yanıtları hızla üretmek yerine, artık yanıt vermeden önce daha fazla olası yanıtı paralel olarak değerlendiriyor. Bu, bilgileri dahili olarak daha iyi doğrulayabileceği ve "doğru görünen" ancak doğru olmayan bir sonuç üretme olasılığını azaltabileceği anlamına geliyor.



Bağlamsal farkındalık: 256 bin token bağlam penceresine sahip. Bağlam penceresi, modelin tek seferde ne uzunlukta metin işleyebileceği anlamına geliyor. Yani GPT-5, tek bir konuşmada uzun belgeler, önceki kullanıcı mesajları veya ayrıntılı arka plan bilgileri dahil olmak üzere daha fazla bilgiyi takip edebilecek. Bu genişletilmiş bellek, kendisiyle çelişme veya boşlukları doldurmak için bilgi uydurma olasılığını azaltabilir.



Daha güvenli tamamlama sistemi: GPT-5, yeni bir güvenli tamamlama çerçevesi kullanıyor. Bir soruyu tamamen reddetmek veya körü körüne yanıt vermek yerine, model artık güvenlik sınırları içinde en yararlı ve en doğru yanıtı vermeye çalışıyor. Bir soruya güvenilir bir şekilde yanıt veremiyorsa, nedenini size söyleyerek riskli tahminleri azaltıyor.



Daha iyi eğitim verileri ve filtreleme: OpenAI, eğitim verilerini daha titiz bir şekilde filtrelemeye yatırım yaparak, halüsinasyonlara yol açabilecek düşük kaliteli veya yanıltıcı kaynakların ortadan kaldırılmasını sağladığını söylüyor. GPT-5 ayrıca, bilginin doğruluğu konusunda daha geniş kapsamlı insan geri bildirimi ve pekiştirmeli öğrenmeden de yararlanıyor.



Etkin karar alma: Arka planda, GPT-5 yanıtlarını adım adım planlamada daha iyi olacak. Bu "düşünce zinciri" mantığı, mantıksal hataları sohbet pencerenizde görünmeden önce yakalamasına yardımcı olabilir.

Kısacası OpenAI, GPT-5 ile kullanıcının yapay zeka yanıtlarına daha fazla güvenebileceğini, modelin sağlıkla ilgili -eskiye kıyasla- daha doğru bilgiler vereceğini ve GPT‑5'in yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda görevleri kendi başına yerine getirebilen bir asistan sistemine atılan bir adım olarak görülebileceğini belirtiyor.

YAZILIM OLUŞTURMADA DEVRİM

GPT-5'in en önemli yeniliklerinden biri, geliştirilmiş kod oluşturma özelliği. Şirketin gösterimlerine göre model artık şunları yapabiliyor:



- İsteğe bağlı yazılım oluşturma



- Minimum komutla uygulama kurma

- Sıfırdan API'ler oluşturma ve açıklama



- Kullanıcıların ne istediklerini tanımladığı ve yapay zekanın bunu yerine getirdiği karmaşık "hisse bağlı kodlama" faaliyetlerini yürütme



Diğer bir deyişle, GPT-5 vaat ettiği bu özellikleri sağlayabilirse kodlama artık yazılımcılara özgü bir uğraş olmaktan çıkabilir. GPT-5, bir fikri ve klavyesi olan herkese yazılımı sağlayabilir.



OpenAI'ın gerçekleştirdiği bir canlı gösterimde kullanıcılar, GPT-5'i kullanarak Fransızca öğrenmelerine yardımcı olacak bir oyun geliştirdi.