OpenAI’ın geliştirdiği gizemli cihaz: Yaptığımız en büyük şey

OpenAI ile Apple’ın eski tasarımcısı Jony Ive’ın birlikte geliştirdiği ve “şimdiya kadar yaptığımız en büyük şey” diye nitelediği gizemli yapay zeka cihazının ne olacağı henüz net değil, ancak mahkeme belgeleri sayesinde ne olmayacağı artık belli.



OpenAI’ın Ive’ın tasarım stüdyosundan 6,5 milyar dolara bünyesine kattığı donanım ekibi io'nun yöneticileri, bu ay sunulan mahkeme belgelerinde, geliştirilmekte olan ilk cihazın "kulak içi" (in-ear) ya da giyilebilir (wearable) bir cihaz olmayacağını açıkladı.



Ayrıca cihazın en erken 2026’da piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtildi.



io’nun donanım şefi ve eski Apple tasarımcısı Tang Tan, 16 Haziran tarihli beyanında, “Sam Altman’ın videoda bahsettiği prototipin satışa sunulmasına en az bir yıl var” diyerek şu sözleri ekledi:



“Tasarımı hâlâ tamamlanmadı, ancak bir kulak içi cihaz ya da giyilebilir cihaz değil.”



TELİF DAVASIYLA KARŞI KARŞIYA



Hafta sonu ise OpenAI, io markasıyla ilgili tüm kamuya açık içerikleri kaldırmak zorunda kaldı. Bunun nedeni, “dünyanın ilk sesle çalışan bilgisayarı” olarak lanse edilen bir kulak içi cihaz geliştiren Iyo adlı bir ses teknolojileri girişiminin açtığı dava sonucunda çıkarılan geçici tedbir kararı oldu.



Iyo, OpenAI’ın marka ihlali yaptığını öne sürerek, dava dosyasında OpenAI ve io yöneticilerinin Iyo’nun varlığından haberdar olduklarını ve ürün demosu talep ettiklerini gösteren e-postaları sundu.



Hatta Altman’ın mart ayında gönderdiği bir e-postada, Iyo’nun yatırım teklifine şu cevabı verdiği ortaya çıktı:

“Teşekkürler ama ben bununla rekabet eden bir şey üzerinde çalışıyorum, bu nedenle saygıyla reddediyorum.”



30’DAN FAZLA CİHAZ SATIN ALINDI



OpenAI’ın 12 Haziran tarihli dava savunmasında, io’nun kuruluşundan sonraki ilk aylarında masaüstü, mobil, kablolu, kablosuz, giyilebilir ve taşınabilir cihazlar gibi geniş bir yelpaze üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu süreçte, io ekibinin 30’dan fazla farklı kulaklık, kulak içi cihaz ve işitme cihazı satın alarak prototipleme yaptığı da dosyada yer alıyor.



Her ne kadar resmi açıklamada ilk ürünün kulak içi cihaz olmayacağı belirtilse de, mahkemeye sunulan belgeler, OpenAI ve io’nun bu tür cihazları ciddi şekilde değerlendirdiğini gösteriyor.



Mart ayında gönderilen bir e-postada, io çalışanı Marwan Rammah’ın, ergonomi çalışmaları için “insan kulağının 3D taramalarını” istediği de ortaya çıktı.



Şu an için gizemini koruyan bu yapay zeka donanımının tam olarak ne olacağı bilinmiyor, ancak io ekibinin geniş kapsamlı ürün araştırmaları yaptığı ve iddialı planları olduğu kesin.



100 MİLYON YAPAY ZEKAYI BİRLEŞTİRECEK



OpenAI CEO'su Sam Altman, mayıs ayında şirket ekibine yaptığı bir konuşmada cihazın gündelik yaşamın bir parçası olmasını umduklarını söyleyerek, 100 milyon yapay zekayı tek bir cihazda birleştireceklerini ifade etmişti.



İş insanı, "Burada bir şirket olarak şimdiye kadar yaptığımız en büyük şeyi yapma şansına sahibiz" diye konuştu.



Yapay zeka meraklıları o zamandan beri şirketin nasıl bir ürün geliştireceğini merak ediyor.

