OpenAI’ın gizemli cihazına Steve Jobs’un eşinden destek: Büyük bir şeyler bekliyor

OpenAI ve Apple’ın eski tasarım şefi Jony Ive’in birlikte tasarladığı gizemli yapay zeka cihazı, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs'tan onay aldı.



Financial Times’a verdiği röportajda Jobs, yeni cihazdan büyük şeyler beklediğini ifade ederek, "Fikirlerin bir düşünceden kelimelere, çizimlere, hikayelere ve sonra prototiplere dönüşmesini gerçek zamanlı olarak izliyorum" dedi.



Jobs ayrıca, “Yepyeni bir şeyin tezahür etmesini izlemek, hayranlık veren bir şey” diye ekledi.



İlk kez geçen ay duyurulan gizemli cihazın gündelik yaşamın bir parçası olması umuluyor. OpenAI bu cihazla 100 milyon yapay zekayı tek bir yerde birleştirmeyi planlıyor.



6,5 MİLYAR DOLAR HARCADI



OpenAI önceki haftalarda Ive’in io adlı teknoloji girişimini 6,5 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Bu ortaklıktan milyonlarca yapay zekayı bir araya toplayacak bir cihaz tasarımının doğacağı açıklanmıştı.



OpenAI CEO’su Sam Altman mayıs sonunda gizemli ürünle ilgili firma çalışanlarına yaptığı sunumda, “Burada bir şirket olarak şimdiye kadar yaptığımız en büyük şeyi yapma şansına sahibiz” demişti.



YENİ BİR TELEFON MU GELECEK?



Altman ve Ive, söz konusu toplantıda üzerinde çalıştıkları gizli proje hakkında birkaç ipucu da vermişti.



Buna göre cihaz, bir kullanıcının çevresinin ve hayatının tamamen farkında olabilecek, kullanıcının cebinde veya masasında durabilecek boyutlarda olacak.



İkili, yeni çıkaracakları cihazın, kullanıcının MacBook Pro ve iPhone'dan sonra bir masaya koyacağı üçüncü çekirdek cihaz olacağını savunuyor.

EKRANDAN UZAKLAŞTIRABİLİR



Wall Street Journal gazetesi daha önce yayınladığı bir haberde cihazın bir telefon olmayacağını ve Ive ile Altman'ın kullanıcıları ekranlardan uzaklaştırmayı amaçladığını bildirmişti.



Ayrıca Altman, cihazın bir gözlük de olmadığını ve Ive'ın vücuda giyilebilecek bir şey inşa etme konusuna şüpheyle yaklaştığını söylemişti.



Son dönemde Silikon Vadisi'nde akıllı gözlüklere ve telefonların yerini alabilecek bir cihaz üretmeye yönelik ilgi düşünüldüğünde, takipçilerin önemli bir kısmı OpenAI'ın da bu tarz bir ürün peşinde olduğunu düşünmüştü.



Altman ise, "yeni bir tasarım hareketinden" bahsederek, bunun bir "cihaz ailesi" olacağını dile getirdi. İş insanı, Apple'ın donanım ve yazılım ürünlerini entegre etme şekline hayran olduğunu vurgulamıştı.

