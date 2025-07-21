OpenAI'ın "gizli" modeli matematik şampiyonu oldu

OpenAI, yapay zeka araştırmalarındaki hızlı ilerleyişine bir yenisini daha ekleyerek, Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda (IMO) “altın madalya seviyesinde performans” gösterdi.

Şirketin büyük dil modelleri (LLM) ve akıl yürütme üzerine çalışan araştırmacısı Alexander Wei, X platformunda yaptığı paylaşımda, deneysel bir araştırma modelinin yapay zeka alanındaki “uzun süredir beklenen büyük meydan okuma”yı başarıyla tamamladığını duyurdu.

GİZLİ BİR MODEL



Wei’ye göre, henüz kamuoyuna açıklanmamış bir OpenAI modeli, dünyanın en köklü ve prestijli matematik yarışmalarından biri olan IMO’da altı sorudan beşini çözerek toplamda 42 üzerinden 35 puan elde etti.

IMO, ülkelerin altışar öğrenci gönderdiği ve oldukça zor cebir ile ön-kalkülüs (pre-calculus) problemlerinin çözüldüğü bir yarışma olarak biliniyor. Her ne kadar sorular yüzeyde basit görünse de tam puan alabilmek için yaratıcı ve derinlemesine çözüm yöntemleri gerekiyor. Bu yıl düzenlenen yarışmada 630 katılımcıdan sadece 67’si altın madalya almayı başardı; bu da yaklaşık yüzde 10’luk bir başarı oranına denk geliyor.

İNSAN BENZERİ AKIL YÜRÜTME

Yapay zeka sistemleri genellikle büyük veri kümelerini analiz etme veya tekrarlayan görevleri yerine getirme gibi alanlarda etkili olsa da, yaratıcı düşünme veya karmaşık karar alma gerektiren problemleri çözmede yetersiz kalabiliyor.

Ancak OpenAI, bu son başarıyla birlikte geliştirdikleri modelin, karmaşık matematik problemlerini insan benzeri bir akıl yürütmeyle çözebildiğini söylüyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, “Bu başarı sayesinde, insan matematikçilerin seviyesinde detaylı ve sağlam mantık zincirleri kurabilen bir model elde ettik,” dedi.

Öte yandan şirket modelin yakın zamanda kamuya sunulmayacağını bildirdi. Bu, merakla beklenen GPT-5’in önceki sürüme kıyasla daha gelişmiş olacağına işaret etse de IMO seviyesinde matematik çözme yeteneğine henüz sahip olmayacağı anlamına geliyor.