OpenAI'ın sır gibi sakladığı yeni yapay zekası: İnsan düzeyinde olabilir

ChatGPT üreticisi OpenAI'nin, yapay zeka araçlarının gelişmiş muhakeme yoluyla insan düzeyinde zekaya ulaşmasına yardımcı olmak için "Strawberry" adlı yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiği bildiriliyor.

Reuters'ın haberine göre Strawberry, interneti etkili bir şekilde otonom olarak tarayacak ve OpenAI'nin "derin araştırma" olarak tanımladığı şeyi güvenilir bir şekilde gerçekleştirerek daha karmaşık gerçek dünya sorunlarını büyük ölçekte çözmesine olanak tanıyacak.

ABD'li şirket, "Yapay zeka modellerimizin dünyayı daha çok bizim gördüğümüz gibi görmesini ve anlamasını istiyoruz. Yeni yapay zeka yeteneklerine yönelik sürekli araştırma, bu sistemlerin zaman içinde muhakeme yeteneğini geliştireceğine dair ortak bir inançla sektörde yaygın bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

"Strawberry"nin halihazırda devam etmekte olan bir çalışma olduğu ve henüz çıkış tarihinin net olmadığı kaydedildi.

"ŞİRKET İÇİNDE BİLE SAKLANAN BİR SIR"

OpenAI şirketinde bir sözcü, "Strawberry'nin nasıl çalıştığı OpenAI içinde bile sıkı bir şekilde saklanan bir sır." dedi.

Altman'ın firması ayrıca kısa süre önce biyobilim araştırmalarında yapay zeka kullanımını denemek için dünyanın ilk nükleer silahını inşa eden Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile ortaklık kurdu.