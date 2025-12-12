OpenAI'ın son yapay zeka modeli GPT-5.2'yi tanıttı. Neler değişti?

OpenAI, perşembe günü art arda iki büyük duyuru yaptı. Şirket önce Disney’den 1 milyar dolarlık yatırım aldığını ve Sora kullanıcılarının Mickey Mouse, Luke Skywalker ve Simba gibi ikonik Disney karakterleriyle video üretebileceğini açıkladı.

Bu gelişmenin hemen ardından, en yeni büyük dil modeli GPT-5.2’yi tanıttı.

Peki GPT-5.2, kullanıcıların yapay zeka sohbet botundaki deneyimini nasıl değiştiriyor?

"PROFESYONEL BİLGİ ÇALIŞMALARI"

OpenAI’A göre GPT-5.2 özellikle “profesyonel bilgi çalışmaları” için geliştirildi. Model; tablo oluşturma, sunum hazırlama, kod yazma, görsel analiz ve çok aşamalı projelerde önceki sürümlere göre daha başarılı.

OpenAI, teknoloji şirketlerinden alınan geri bildirimlerle modeli test ettiğini belirtti. Notion, Box, Shopify, Harvey ve Zoom; GPT-5.2’nin “uzun ufuklu akıl yürütmede alanında en iyisi” olduğunu söylerken Databricks, Hex ve Triple Whale modeli “veri bilimi ve doküman analizinde olağanüstü” olarak nitelendirdi.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR NE GÖRECEK?

ChatGPT kullanıcılarının büyük kısmını profesyoneller değil, günlük kullanıcılar oluşturuyor. OpenAI, yeni modelin ChatGPT deneyimini daha düzenli, güvenilir ve anlaşılır hâle getireceğini söylüyor.

GPT-5.2 üç farklı kullanım türüyle geliyor:

- GPT-5.2 InstanT: Bu model “günlük işler ve öğrenme” için tasarlandı.

Daha iyi olduğu alanlar arasında bilgi soruları, "Nasıl yapılır?" rehberleri, teknik yazım ve çeviri var.

- GPT-5.2 Thinking: “Derin işler” için üretildi. Kullanım alanları arasında kodlama, uzun dokümanları özetleme, kullanıcı tarafından yüklenen dosyaları çözümleme, matematik ve mantık problemleri ile karar süreçleri mevcut.

- GPT-5.2 Pro: En gelişmiş ve güvenilir seçenek. Daha az hata ve daha yüksek performans sunuyor. Bu üç model, 11 Aralık itibarıyla ücretli ChatGPT planlarında kullanıma açıldı. Geliştiriciler de aynı gün API üzerinden erişebiliyor.

GÜVENLİK VE RUH SAĞLIĞI ODAKLI BÜYÜK GÜNCELLEME

OpenAI, yeni sürümün özellikle ruh sağlığına ilişkin hassas konularda daha güvenli yanıtlar verdiğini vurguladı. Şirket, modelin intihar, kendine zarar verme ve duygusal bağımlılık içeren mesajlara daha uygun şekilde karşılık verdiğini belirtti.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu sürümle birlikte hassas konuşmalarda modelin yanıtlarını güçlendirmeye devam ettik. Özellikle intihar, kendine zarar verme ve duygusal bağımlılık sinyalleri içeren isteklerde anlamlı iyileştirmeler görüyoruz.”

"YAPAY ZEKA PSİKOZU" ELEŞTİRİLERİ

OpenAI, ChatGPT’nin bazı kullanıcıların psikoz, paranoya ve hezeyanlarını pekiştirdiği yönündeki eleştirilerle ve davalarla karşı karşıya. Bazı vakalarda kullanıcıların uzun sohbetlerin ardından intihar ettiği iddia edilmişti.

16 yaşındaki Adam Raine’in ölümüyle ilgili açılan dava bunların en çok ses getirenlerinden biri. Şirket, Raine’in ChatGPT’yi yanlış kullandığını savunsa da bu olaydan sonra kriz anlarında verilen yanıtları iyileştirme sözü vermişti.

DAHA YÜKSEK PUANLAR

OpenAI, modelin ruh sağlığı, kendine zarar verme ve duygusal bağımlılık testlerinde önceki sürüm olan GPT-5.1’den daha yüksek puan aldığını duyurdu.

Şirket ayrıca “safe completion” adı verilen yeni güvenlik eğitim yönteminin uygulandığını belirtti.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ ÖNLEMLER

OpenAI, yetişkin içeriklerine yönelik bazı engellerin daha az çalıştığını kabul etse de, 18 yaş altı kullanıcılar için ek güvenlik katmanlarının devrede olduğunu açıkladı.

Yeni önlemlerden biri şiddet, "gore", riskli "challenge" içeriklerinin sınırlandırılması var. Ayrıca cinsel, romantik veya şiddet içerikli rol yapma sohbetlerinin engellenmesi ve “aşırı güzellik standartlarına” maruz kalmanın azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca, ChatGPT’nin kullanıcı yaşını tahmin ederek otomatik kısıtlama yapmasını sağlayacak bir “yaş tahmin modeli” geliştiriliyor.

Sonbaharda OpenAI’ın ailelere yönelik ebeveyn kontrollerini devreye alması da bu sürecin bir parçasıydı.

NASIL KULLANIRIM?

Önceki model lansmanlarında olduğu gibi, OpenAI modeli ilk olarak Plus, Pro, Go, Business ve Enterprise planlarındaki ücretli kullanıcılara sunacak.

OpenAI, ücretli müşterileri için bile yeni modellerini aşamalar halinde kullanıma sunma eğiliminde. Bu nedenle yeni sürüm, OpenAI API veya ChatGPT aracılığıyla hemen kullanıma sunulmuyorsa, kontrol etmeye devam edin.

Şirket, "ChatGPT'yi olabildiğince sorunsuz ve güvenilir tutmak için GPT-5.2'yi kademeli olarak kullanıma sunuyoruz" diye yazdı.

"İlk başta görmezseniz, lütfen daha sonra tekrar deneyin. ChatGPT'de, eski modellerde ücretli kullanıcılar için GPT-5.1 üç ay boyunca kullanılabilir olacak, ardından GPT-5.1'i kullanımdan kaldıracağız."