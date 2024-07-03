OPPO, Türkiye'de yüksek teknolojili üretim kapasitesini artırıyor

Türkiye’de faaliyete başladıktan sonra 3 yıl içinde yüzde 95,8 marka bilinirliğine ulaştıklarını belirten OPPO Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç, iş birliği hakkında şunları söyledi: “AGM ile stratejik ortaklığımız ve ‘Türkiye için Türkiye’de’ stratejimizle Türkiye’deki yüksek teknoloji üretim yeteneklerini geliştirmeyi, istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde ülkenin en iyi üç akıllı telefon markasından biri olmaya kararlıyız.” OPPO’yla yapılan ortaklıkla birlikte GSM sektöründe en büyük yerli yatırımcı konumuna geldiklerinin altını çizen Mıstaçoğlu Holding CEO’su Yücel Kubanç “Şu an kurulu gücümüzle fabrikamızda yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine sahibiz. OPPO'nun mühendisleri ve teknik uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte çalıştığımız fabrikada, yıl sonuna kadar 1000 kişiyi aşkın istihdama ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

OPPO'nun standartlarına göre üretim hatları kurularak optimum verimlilik ve kalite sağlanan fabrikada, yeni bir OPPO modeli üretilmeden önce malzeme kabulünden üretim koşullarına kadar tüm aşamalar OPPO uzmanları tarafından denetleniyor. Tamamı Demonte Üretim (CKD) sertifikasyonu ile inşa edilen fabrikada, OPPO’nun Reno ve A serisi ürünlerinin üretimi yapılıyor. Gelişmiş üretim yürütme sistemi, yüksek hızlı alma ve yerleştirme makineleri kullanılan Yüzey Montaj Teknoloji (SMT) hatları, her bağlantıyı incelemek için gelişmiş lehim macunu denetimi, Otomatik Optik Denetim (AOI) sistemleri ve Temel Performans Göstergeleri (KPI) ile kontrol ve tutarlılığın korunması sağlanıyor. Ortalama üretim kapasitesi saatte 20-50 arası telefon olan tesisin verim oranı (Yield Rate) yüzde 98,5, ilk arıza oranı yüzde 0,23’ten az ve varışta arızalı (Defective On Arrival - DOA) oranı ise milyonda 165 parçanın altında yer alıyor.



OPPO Hakkında



Küresel bir akıllı cihaz markası olan OPPO; 2008 yılında piyasaya sunduğu ilk cep telefonu ‘Smiley Face’ lansmanından bugüne estetik, memnuniyet ve inovatif teknolojinin oluşturduğu sinerjinin peşinde koşuyor. Bugün Find ve Reno serilerinin öncülük ettiği geniş bir akıllı cihaz yelpazesi sunan OPPO, cihazların ötesinde kullanıcılarına ColorOS işletim sistemi ve OPPO Cloud ve OPPO+ gibi internet hizmetleri de sunuyor. Yaklaşık 60'tan fazla ülke ve bölgede varlığını gösteren OPPO, 40 binden fazla çalışanıyla dünyanın dört bir yanındaki müşterileri için daha iyi bir yaşam yaratmayı hedefliyor.