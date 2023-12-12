Orbit Fab, uzaya yakıt istasyonu kuracak

Uzay çağının başlangıcından 1957'de Sputnik I'in fırlatılmasından bu yana insanlar yörüngeye 15.000'den fazla uydu gönderdi.

Bunların yarısından biraz fazlası hala işlevini sürdürüyor; geri kalanlar ise yakıtları bitip hizmet ömürlerini tamamladıktan sonra ya atmosferde yanarak yok oldular ya da işe yaramaz metal yığınları olarak gezegenin yörüngesinde dönmeye devam ediyorlar.



Bu nedenle, Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer uydular için tehdit oluşturmaktadırlar.

Uzayda yakıt ikmali hizmetleri geliştiren bir startup olan Orbit Fab, 11 Aralık'ta itici yakıt toplama ve dağıtımı konusunda Ay keşif şirketi Ispace ile birlikte çalışmayı planladığını duyurdu.

UZAYDA YAKIT İSTASYONU KURMAYI PLANLIYOR

Orbit Fab, ABD Uzay Kuvvetleri Tetra-5 uzay aracı için hidrazin sağlayarak uzayda yakıt istasyonu kurmayı planlıyor.



Orbit Fab'ın kurucusu ve CEO'su Daniel Faber SpaceNews'e verdiği demeçte, "Ispace'in yaklaşan iniş görevlerini dört gözle bekliyoruz. Yörüngede ve Ay'da uçtan uca itici yakıt tedarik zincirini etkin bir şekilde oluşturmak için onlarla birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Faber, uzun vadede Orbit Fab'ın Ispace'in Ay'a iniş yapan araçlarına yakıt ikmali yapacağını ve Ispace'in de Orbit Fab'ın yakıt mekikleri ve depoları için itici yakıt elde etmesine yardımcı olacağını söyledi.



Hakamada yaptığı açıklamada, Orbit Fab ile çalışmanın ispace'in uzun vadeli ay gelişimi ve bir cislunar ekonomi yaratma hedefini gerçekleştirmeye yönelik bir adım olduğunu söyledi.

2024 yılında Ispace Japan tarafından fırlatılması planlanan HAKUTO-R Mission 2 için Faber, "Bunu Dünya'dan kaldıracağız. Bu hemen kurabileceğimiz tedarik zinciri. Ancak daha uzun vadede, uzay tabanlı kaynakların gelişen bir uzay ekonomisi yaratma potansiyelini görüyoruz"