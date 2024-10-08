Organize suçların yeni üssü: Telegram'da milyarlarca dolarlık karanlık pazar

Birleşmiş Milletler, Güneydoğu Asya'daki güçlü suç şebekelerinin mesajlaşma uygulaması Telegram'ı yoğun bir şekilde kullandığını ve bu uygulamanın organize suçların büyük ölçekli yasadışı faaliyetler yürütme biçiminde köklü bir değişiklik yarattığını belirtti.

Rusya doğumlu Telegram'ın sahibi Pavel Durov Ağustos ayında Paris'te tutuklanmış ve platformda çocukların cinsel görüntülerinin yayılması da dahil olmak üzere bazı suç faaliyetlerine izin vermekle suçlanmıştı.

KREDİ KART BİLGİLERİ ALINIP SATILIYOR

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından hazırlanan raporda, kredi kartı bilgileri, şifreler ve tarayıcı geçmişi de dahil olmak üzere hacklenen verilerin, çok az denetime sahip geniş kanallara sahip olan uygulamada büyük ölçekte açıkça alınıp satıldığı belirtildi.

KARA PARA AKLAMA

Rapora göre, dolandırıcılık için tasarlanmış deepfake yazılımı ve veri çalan kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere siber suçlar için kullanılan araçlar da yaygın olarak satılırken, lisanssız kripto para borsaları kara para aklama hizmetleri sunuyor.

Öte yandan, "Telegram'a taşınan yeraltı veri pazarlarına ve Güneydoğu Asya merkezli ulusötesi organize suç gruplarını aktif olarak hedeflemek isteyen satıcılara dair güçlü kanıtlar var." denildi.

GÜNEYDOĞU ASYA'DA TELEGRAM TEHLİKESİ

Güneydoğu Asya, dolandırıcılık planlarıyla dünyanın dört bir yanındaki kurbanları hedef alan milyarlarca dolarlık bir endüstri için önemli bir merkez olarak ortaya çıktı.

MİLYARLARCA DOLARLIK KARANLIK PAZAR

UNODC, sektörün yılda 27,4 milyar ila 36,5 milyar dolar arasında gelir elde ettiğini söyledi.

IP ADRESLERİNİ YETKİLİLERLE PAYLAŞACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tutuklanmasının ardından, şu anda kefaletle serbest bırakılan Durov, uygulamanın kullanıcıların IP adreslerini ve telefon numaralarını yasal talepte bulunan yetkililere teslim edeceğini açıklamıştı.

Ayrıca, uygulamanın yasadışı faaliyetler için kötüye kullanılan bazı özellikleri kaldıracağını söylemişti.

"SUÇLULAR İÇİN KOLAYCA GEZİNİLEBİLİR BİR ORTAM"

UNODC'nin Güneydoğu Asya ve Pasifik'ten sorumlu temsilci yardımcısı Benedikt Hofmann, uygulamanın suçlular için kolayca gezinilebilir bir ortam olduğunu söyledi.

Hoffman, "Tüketiciler için bu, verilerinin dolandırıcılık veya diğer suç faaliyetlerine aktarılma riskinin her zamankinden daha yüksek olduğu anlamına geliyor" dedi.

Raporda, bölgedeki suç gruplarının elde ettiği karın büyüklüğünün, yenilik yapmalarını gerektirdiği belirtilerek, kötü amaçlı yazılım, üretken yapay zeka ve deepfake gibi yeni iş modelleri ve teknolojileri operasyonlarına entegre ettikleri ifade edildi.

10'DAN FAZLA DEEPFAKE YAZILIMI TESPİT EDİLDİ

UNODC, özellikle Güneydoğu Asya'da siber dolandırıcılığa karışan suç gruplarını hedef alan 10'dan fazla deepfake yazılım hizmeti sağlayıcısı tespit ettiğini söyledi.

GÜNEY KORE'DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asya'nın başka bir yerinde, deepfake pornografinin en çok hedef aldığı ülke olduğu tahmin edilen Güney Kore'de polisin, Telegram'ın çevrimiçi seks suçlarını destekleyip desteklemediğini incelemek üzere bir soruşturma başlattığı bildirilmişti.