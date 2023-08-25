Orman yangınlarına yapay zeka müdahalesi: Erken tespit için eğitiliyor

Yeni sistem 1.000'den fazla kamerayı duman belirtilerine karşı tarıyor ve yapay zeka şu ana kadar 77 bulguya ulaştı.



The New York Times'ın haberine göre, Kaliforniya'nın ana yangınla mücadele kurumu Cal Fire, 1.039 yüksek çözünürlüklü kameradan oluşan bir ağ kullanarak orman yangınlarının görsel işaretlerini tespit etmek için yapay zeka modellerini eğitiyor.



Duman belirtileri gördüğünde, itfaiyecileri ortaya çıkan tehditler konusunda hızla uyarıyor.



YÜZDE 40 BAŞARI ORANI VAR



Pilot program sırasında sistem, sevk merkezlerine 911 çağrıları ulaşmadan önce 77 orman yangınını tespit etti; bu da yaklaşık yüzde 40'lık bir başarı oranı demek.



Geleneksel olarak Cal Fire, yeni çıkan orman yangınlarını, duman belirtilerini arayan insanlar tarafından izlenen 1.000'den fazla dağ tepesi kamerasından oluşan aynı ağa bağlanarak tespit eder.

YANGINLARI ERKEN TESPİT EDEREK MÜDAHALE EDİLMESİNİ SAĞLIYOR



Cal Fire'ın istihbarat şefi Phillip SeLegue, yeni yapay zeka sisteminin yalnızca müdahale sürelerini iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda bazı yangınları erken tespit ederek, bu yangınların hala yönetilebilir bir boyutta iken ele alınmasına olanak sağladığını söyledi.



Yazılımı oluşturmaktan sorumlu Kaliforniya merkezli şirket DigitalPath'in mühendisleri, yapay zekanın tespit ettiği her yangını manuel olarak inceliyor.



Yazılımın baş mimarı Ethan Higgins'e göre, sis, pus, traktörlerden kalkan toz ve jeotermal tesislerden çıkan buhardan kaynaklanan birçok yanlış duman nedeniyle bu sürecin zorlu geçtiğini belirtti.

Higgins, "Ne kadar çok şeyin duman gibi göründüğüne inanamazsınız" dedi.

MİLYARLARCA MEGAPİKSEL GÖRÜNTÜ İŞLİYOR



Yapay zeka sistemi, Kaliforniya'nın yangına eğilimli alanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapsayan kameralardan her dakika "milyarlarca megapiksel" görüntü işliyor.

Yapay zeka programı Haziran ayında başladı ve başlangıçta Cal Fire'ın komuta merkezlerinin altısında konuşlandırıldı, ancak Eylül ayında Cal Fire'ın 21 komuta merkezinin tamamına yayılacak.



Cal Fire ayrıca, bölge sakinlerinden gelen 911 çağrıları ve yangınları tespit etmek için gizli uydular, insansız hava araçları ve diğer hava araçlarını kullanan ABD ordusu Fireguard ile ortaklık da dahil olmak üzere diğer yangın tespit yöntemlerini de kullanıyor.



Cal Fire şu ana kadar 4.792 orman yangını rapor etti ki bu rakam yaz ayları için beş yıllık ortalama olan 5.422'den daha düşük.