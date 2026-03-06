Ortadoğu’da mahsur kalan turistler otel masrafları için internetten bağış topluyor

Ortadoğu’da tırmanan çatışma yalnızca bölge ülkelerini değil, oralara seyahat eden binlerce turisti de etkiledi. Hava sahalarının kapanması ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle çok sayıda yolcu bulundukları ülkelerde mahsur kalırken, artan otel masrafları ve yeni uçuş bulma çabası birçok kişiyi çevrimiçi bağış kampanyalarına yöneltti.

Business Insider’ın haberine göre, evlerine dönebilmek veya konaklama masraflarını karşılayabilmek için açılmış en az 28 aktif GoFundMe kampanyası var.

BAZILARI HİÇ PARA TOPLAYAMADI

Bu kampanyaların 10’dan fazlası, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerde mahsur kalan kişilerin otel veya alternatif konaklama masraflarını karşılamayı hedefliyor.

Kampanyaların hedefleri yaklaşık 660 dolardan 15 bin dolara kadar değişirken, bazıları hiç bağış toplayamadı; bazıları ise 5 bin doların üzerine çıktı.

SEYAHAT KAOSU

Seyahat kaosu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki birçok ülkenin hava sahasını kapatmasıyla başladı. İran, Irak, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın aldığı kararların ardından Ortadoğu’daki uçuş trafiği büyük ölçüde durdu. Havacılık veri şirketi Cirium’a göre 28 Şubat’tan bu yana bölgeye giriş ve çıkış yapan on binlerce uçuş iptal edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hafta başında bölgede bulunan vatandaşlarına “ticari yollarla” tahliye olmaları çağrısında bulundu. İlk etapta bazı ABD büyükelçilikleri vatandaşları tahliye etmek için yardımcı olamayacaklarını bildirse de, daha sonra bakanlık Ortadoğu genelinde ABD vatandaşları için uçuşlar düzenleneceğini açıkladı.

Dünyanın uluslararası yolcu trafiği açısından en yoğun havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı da hafta sonu tüm uçuşları geçici olarak durdurdu. Daha sonra bazı kargo ve geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığı bildirildi. Ancak bölgedeki güvenlik riski sürdükçe, hem turizm hem de hava ulaşımı belirsizliği devam ediyor.