Otomobil boyutunda kaplumbağa fosilleri keşfedildi

İlk olarak 13 milyon önce yaşamaya başladığı düşünülen 'stupendemys geographicus' türüne ait fosiller, Kolombiya'nın Tatacoa Çölü ile Venezuela'nın Urumaco bölgesinde bulundu.



BBC’de yer alan habere göre, Stupendemys geographicus türüne ait ilk fosiller 1970 yılında keşfedildi fakat hakkında çözülemeyen birçok gizem mevcut.



Araştırmacılar 3 metre uzunluğunda bir kaplumbağa kabuğu ve alt çene kemiği bulduklarını ve fosil parçaları üzerinden dev kaplumbağanın beslenme şeklini çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar.

Dev kaplumbağanın nehirlerin ve göllerin dibindeki timsahların yanında küçük hayvan ve bitkilerle beslendiği düşünülüyor.



Stupendemys geographicus türüne ait olan dev kaplumbağaların büyük boyutlarının, kendisini diğer yırtıcı ve vahşi hayvanlardan korumak için önemli olduğu söyleniyor.

Fosillerden birinin içinde bir timsah dişi de bulundu.