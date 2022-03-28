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Otomobile entegre güneş paneliyle araca ek güç sağlanıyor

Otomobillerin tavanlarına yerleştirilen 0,5 kilovatlık güneş panelleriyle araç içi iklimlendirme uygulamalarında temiz enerji kaynağı kullanılıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 09:40

Otomobile entegre güneş paneliyle araca ek güç sağlanıyor

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Güneş ve rüzgar enerjisine yeni teşvik

Solar İstanbul Enerjisi, Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nda, güneş panellerinin günlük hayatta farklı uygulamalarına ilişkin ürünler sergileniyor.

Genellikle çatı üstü, saha ve bina yüzeylerinde yaygın kullanımı bulunan güneş panellerinin son yıllarda hibrit ve elektrikli araçların tavanlarına entegre şekilde kullanılmasına yönelik kullanım da yaygınlaşıyor.

Otomotiv sektöründeki yeni teknolojik gelişmelerle birlikte temiz enerji kullanımına ağırlık veriliyor ve araç kullanımında yakıt cinslerinde çeşitlendirmeye gidiliyor.

Otomobilin tavanına yerleştirilen güneş paneliyle araç içi klima için ihtiyaç duyulan enerji ek yakıta gerek kalmadan güneş enerjisinden karşılanıyor.

"TAM VE YARI TAVAN UYGULAMALARI MEVCUT"
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, son yıllarda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ulaşım sektöründe de yakıt teknolojilerine ilişkin gelişmelere hız verildiğini söyledi.

Bayram, artan elektrikli ve hibrit araç kullanımında avantajlı konuma geçmek için Avrupa, Çin ve ABD'de lityum-ion bazlı batarya üretimi yarışı yapıldığını belirterek, bu gelişmenin araç içinde alternatif kaynak kullanımına yönelik teknolojilerin hızla yaygınlaşmasına da katkı sunduğunu ifade etti.

Otomobil üzerine yerleştirilen güneş paneli uygulamasına ilişkin bilgi veren Bayram, şunları kaydetti:

"Araç dış tavanındaki güneş paneli uygulamasında kurulu güç 0,5 kilovat seviyesinde bulunuyor. Aracın tavan genişliğine göre farklı büyüklükte ve kapasitede uygulamalar yapılabilir. Tam tavan ve yarı tavan uygulamaları mevcuttur. Burada amaç sıcak şehirlerde enerjiyi yakıttan almak yerine güneşten almak suretiyle araç içi iklimlendirme uygulamalarında temiz kaynak kullanımıdır. Mevcut uygulamalarda, aracın konforunu artırmaya yönelik uygulamalar olsa da henüz aracın menziline etki edecek büyüklükte bir güneş paneli uygulaması bulunmuyor."

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