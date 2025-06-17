Otonom sürüşteki Tesla raylara sıkışarak trenle çarpıştı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir sürücü, Tesla Model 3 aracını otonom modda kullanırken bariyerleri aşarak tren yoluna girdi ve raylara sıkıştığını açıkladı. Bunun üzerine sürücünün aracına tren çarptığı öğrenildi.



Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayda araç hasar gördü.



Sürücü kazanın ardından Tesla’nın Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini suçladı.



VİNÇLE ÇIKARILDI

İtfaiye görevlileri, acil durum ekiplerinin vinç kullanarak Model 3'ü raylardan kaldırma çalışmaları sırasında tüm tren trafiğinin durdurulmasını emretti.



Aracın kurtarma işlemini gerçekleştiren servis sosyal medyada olay yerinin fotoğraflarını paylaştı.



Tesla, 2016'dan bu yana ürettiği tüm araçların yazılım güncellemeleriyle denetimsiz otonom sürüş özelliğine sahip olacağını iddia ediyor. Ancak bu henüz gerçekleşmedi.



Bunun yerine Tesla, otonom sürüş modunda sürücünün sürekli olarak aracı denetlemesi konusunda uyarıyor.



Daha önce Tesla araçların bu modda kazalara karıştığı ve trafik bariyerlerini aşmaya çalıştığı yönünde iddialar da basına yansımıştı.

