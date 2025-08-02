Otopilot kazasında Tesla kusurlu bulundu: 253 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD mahkemesi 2019'da bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına neden olan otopilot kazasında Tesla'yı kusurlu buldu.

Mahkeme şirketin ölen kadının ailesine ve hayatta kalan yaralıya toplam 242,5 milyon dolar tazminat ödemesinde karar verdi.

Kararda, 129 milyon dolar tazminat ve 200 milyon dolar da ceza niteliğinde tazminat yer aldı. Jüri, Tesla’nın kazada yüzde 33 oranında kusurlu olduğuna karar verdi. Bu oran, Tesla’nın tazminat bölümünden yaklaşık 42,5 milyon dolarlık bir sorumluluk taşıdığı anlamına geliyor.

58 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kararın ardından açıklama şirket jürinin verdiği hükmün hatalı olduğunu ve temyize gideceklerini duyurdu. Şirketten verilen kararın hayat kurtarıcı teknolojilerin gelişmesini engelleyebileceğini ifade etti.

Tesla’nın Otomatik Pilot sistemi açıkken yaşanan ölümlü kazaları takip eden TeslaDeaths.com adlı siteye göre, şimdiye dek en az 58 kişi bu tür kazalarda hayatını kaybetti.