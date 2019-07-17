Bu yıl Weekly Challenges (Haftalık Görevler) adı verilen etkinlikle oyunların startını veren geliştiriciler oyuncuların yeni ödüllerin yanı sıra geçmiş etkinliklerin favori kozmetik eşyalarını da kazanma şansı elde edeceklerini belirtiyorlar. Böylece kaçırdığınız için hayıflandığınız ve hep istediğiniz bu eşyalara sahip olabileceksiniz.



YENİ ETKİNLİK: WEEKLY CHALLENGES (Haftalık Görevler)



Weekly Challenges oyuncuların her hafta kısıtlı süreli hediyeler kazanması için yeni bir fırsat,



Quick Play, Competitive Play ya da Arcade modlarında 9 galibiyet almak kullanıcılara kısıtlı süreli spreyler, oyuncu ikonları ve Overwatch oynarken kazandığınız standart ödüllerin yanı sıra epik bir skin kazanma şansı veriyor,



O haftanın görevi sona erdikten sonra kazanılan hediyeler gidiyor ve yeni haftayla yeni bir set sprey, ikon ve epik skin kazanma şansı sunuluyor.



YENİ KOZMETİK EŞYALAR



Bu yılki Summer Games etkinliğinde 4 yeni Legendary (efsanevi) skin ve 3 yeni Epic (epik) skin yer almakta,



Yeni kozmetikler arasında 1 highlight intro, 2 emote, 3 victory pose (zafer pozu), 9 yeni yuncu ikonu ve 2 yeni sprey bulunuyor.