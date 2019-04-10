Storm Rising’de Tracer, Genji, Winston ya da Mercy’nin silahlarını kuşanıyor ve kahramanlarımızla birlikte Omnic Talon boss’u Maximilien’in izini sürüyoruz.

Fırtına düşmanımızın Küba’daki sığınağına doğru ağır ağır yaklaşırken kahramanlarımız, Max bir kere daha izini kaybettirmeden onu girdiği delikten çıkarmak için zamana karşı amansız bir yarış verecekler.



Yeni Archives görevleri Uprising ve Retribution ile oyuncular, Overwatch tarihinin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkacak, ve organizasyonun geçmişinde kilit önem taşıyan olaylar üzerindeki sır perdesini aralayacaklar.

Bunu yaparken kazanacakları ödüller ve 160’dan fazla kozmetik ürün de cabası.