Overwatch’ın heyecanla beklenen yıldönümü kutlamaları başladı! Bugünden itibaren 10 Haziran'a kadar PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarından giriş yapacak oyuncular Overwatch’ın 3. yaşına özel sezon etkinliğine katılabilecekler.



Overwatch’ın yıldönümü bir dizi yeni skin, dans, sprey boya ve çok daha fazlasını da beraberinde getirecek. Bunlara ek olarak geçen sezonların kozmetik ürünleri ve birçok eski sezon karşılaşması da oyunda yeniden boy gösterecekler. Detaylara hızlıca bir göz atmak gerekirse:



YENİ EŞYALAR NELER?



Bu yıldönümü etkinliğine özel 6 yeni efsanevi (legendary) skin ve 3 epik skin geliyor



Baptiste, Ashe ve Wrecking Ball için yepyeni dans emote’ları yolda



ESKİLER GERİ GELİYOR



Yıldönümü etkinliği geçmiş sezonların kozmetik eşyalarını ve favori dans emote’larını geri getirecek



Geçmiş sezon karşılaşmaları Arcade’e geri geliyor ve günlük olarak rotasyona giriyor. Bu karşılaşmalar arasında Overwatch Archive – Storm Rising etkinliğinde yer alanlar da var.



LOOT BOX’LAR



Yıldönümü etkinliği için oyuna girenler bir adet ekstra Legendary Anniversary Loot Box’a (Efsanevi Yıldönümü Loot Box’ı) sahip olacak ki bu kutunun içinden bir adet efsanevi eşya çıkması garanti!



50’lik Loot Box Bundle’ı alan tüm oyuncular ilave bir Legendary Anniversary Loot Box sahibi oluyor



Etkinlik boyunca loot box’larda geçmiş sezonların tüm Sezon Etkinliği Loot’ları yer alacak



ÜCRETSİZ DENEME



Overwatch ve Yıldönümü Etkinliği bugünden itibaren 28 Mayıs'a kadar devam edecek deneme süresi boyunca ücretsiz oynanabilecek.



Bugünden itibaren ücretsiz Overwatch deneme sürümünü Xbox One ve PlayStation 4’e erkenden indirmeye başlayabilirsiniz.