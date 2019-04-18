Storm Rising’in yanı sıra Overwatch Archives’ın eski görevleri Uprising (Ayaklanma) ile Retribution (İntikam) da açık durumda ve oyunculara Overwatch tarihinin mihenk taşı niteliğindeki olayların bir parçası olma fırsatı veriyor. Oyuncular, yeniden oynanabilen görevleri başarıyla tamamlayarak 160’dan fazla kozmetik eşya kazanma şansına sahip.



Ayrıca Overwatch'ı bugünden itibaren 23 Nisan’a kadar ücretsiz oynayabilirsiniz. Bu süre zarfında er meydanına yeni inen sıhhiyeci Baptiste de dahil olmak üzere oyundaki tüm karakterleri, toplam 27 haritayı, Quick Play (Hızlı Maç), Custom Games (Özel Oyun) ve Arcade gibi çeşitli oyun modlarını deneyebilirsiniz.



Ücretsiz sürümde atladığınız seviyeler, kazandığınız Loot Box’lar ve açtığınız çeşitli kişiselleştirme seçeneklerinin hepsi konsol ya da Blizzard hesabınızda kalıcı olacak.