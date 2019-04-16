Toplamda 8 ayrı bölgede gerçekleştirilen Overwatch Contenders karşılaşmalarının en iyi oyuncuları bu canlı etkinliklere katılabilecek, profesyonel koçlara ve büyük kulüplerin yetenek avcılarına kendilerini gösterme fırsatı yakalayabilecek.
Contenders maçları Overwatch’ın profesyonel ligi olan Overwatch League maçları aralarında yayınlanacak.
Buna ilaveten, 2019 Overwatch Contenders sezonunun zirvesi sayılabilecek The Gauntlet turnuvasının formatı da belli oldu.
Gauntlet karşılaşmalarının detayları da oyunun blog sayfasında yer alıyor. Yayın çizelgesi, lokasyon ve bilet bilgileri gibi konular ise ilerleyen tariherde açıklanacak.