25 Temmuz’da başlayacak Stage 4 maçlarıyla birlikte overwatchleague.com adresinden, mobilden ya da Twitch üzerinden maçları canlı izleyen Overwatch tutkunları, şayet masaüstünden seyrediyorlarsa ekranın sağ tarafında mobilden seyrediyorlarsa ekranın altında yer alan League Picks paneli ile karışılacaklar.

Katılım için seyircilerin mutlaka Battle.net hesapları‘na giriş yapmış olmaları gerekecek. Seyirciler, League Picks sekmesi üzerinden maçların sonuçları ile ilgili tahminlerini maç başlamadan 1 saat önce belirtecekler. Bu panelde her maç için izleyicilere maçın kendisi ya da oynanan haritayla ilgili 5 soru sorulacak.



League Picks Beta’da toplam 26 farklı challenge bulunuyor. İzleyicinin ilk doğru bildiği tahminden toplamda 500 doğru tahminin ödüllendirilmesine kadar uzanan bu sistemde, doğru tahminleri yapan ve önündeki challenge’ı başarıyla tamamlayan seyirci 25 League Token’ı kazanacak. İzleyicilerin tamamlayabileceği challenge’lar, League Picks panelinde yer alan Challenges bölmesinden görülebilecek.



Maçlar tamamlandıktan sonra sonucu doğru tahmin edenler Challenges alanında yer alan turuncu butona tıklayarak League Token’larını kazanabilecek. Challenge’ları 2019 Grand Finals maçları da dahil olmak üzere tüm 2019 sezonu boyunca tamamlama şansınız bulunuyor.



An itibariyla League Picks‘in Beta’da olduğu ve son haliyle ekosisteme dahil oluşunun ilerleyen tarihlerde gerçekleşeceği belirtiliyor.