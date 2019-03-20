Baptiste ekip arkadaşlarınızın karşı karşıya kaldığı zorlu koşullarda tehlikeleri atlatmak ve onları hayatta tutmak konusunda bir uzman.



Baptiste’in öz geçmişi ve özelliklerine gelirsek:



Gerçek İsmi: Jean-Baptiste Augustin

Yaş: 36

Görevi: Combat Medic

Harekat Üssü: Tortuga, Haiti (eski)

Üyelik: Caribbean Coalition (eski), Talon (eski)



BİOTİC LAUNCHER



Baptiste’in üç mermili Biotik Launcher atışları karaktere yüksek isabetlilik ve geri tepme kontrolü sağlarken aynı zamanda düşmana ciddi zarar verme potansiyeline sahip. Bu silah aynı zamanda iyileştirme aracı olarak kullanılabiliyor ve attığı topların vuruş noktası yakınındaki takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor.



REGENERATİVE BURST



Baptiste bu becerisiyle hem kendini hem de yakındaki takım arkadaşlarını zaman içinde iyileştiriyor



IMMORTALİTY FİELD



Baptiste bir cihaz ortaya çıkarıyor ve bu cihaz takım arkadaşlarının etrafında ölmelerini önleyen bir alan oluşturuyor. Yalnız bu cihaz düşman tarafından ortadan kaldırılabiliyor.



AMPLİFİCATİON MATRİX (ULTİMATE)



Baptiste özel bir metriks açıyor ve bu metriksin içinden geçen tüm atışların verdiği zarar ya da iyileştirme ikiye katlanıyor.



EXO BOOTS (PASSİVE)



Baptiste önce yere çömeliyor sonra da kendisini hızla yukarı fırlatıyor daha yükseğe ve ulaşılması güç yerlere zıplayabiliyor.

