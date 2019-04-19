Sömürge döneminden kalma eski duvarlarda gezinin ve bu büyüleyici şehrin rengarenk sokaklarında Overwatch oyuncuları düşmanlara meydan okuyacak.

Havana haritası bugün itibariyle PC platformunda oynayan tüm oyunculara açık test alanında (PTR) keşfedilmeyi bekliyor.



Havana, Talon konsülünün en azılı üyelerinden biri olan Maximilien’in operasyonlarını yürüttüğü bir saldırı (Assault) haritası.

Talon ise yerel halkı yolsuzluk ve suç örgütleri aracılığıyla suistimal etmiş karanlık bir organizasyon. Bu duruma dur demek için Overwatch Saldırı Ekibi Havana’ya gelmiş ve Maximilien’i ele geçirmek için verdikleri mücadelede Doomfist adındaki güçlü Talon askeriyle yüzleşmişlerdir.