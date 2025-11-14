Oyun devi Ubisoft'un ani kararı piyasaları sarstı

Fransız video oyun şirketi Ubisoft, 2025-26 mali yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıklamasına dakikalar kala yayını iptal ettiğini duyurdu.

Şirket, aynı zamanda Euronext borsasından hisselerinin ve tahvillerinin "yeni bir duyuruya kadar" geçici olarak işlemden kaldırılmasını talep etti.

Ubisoft, dün piyasa kapanışının ardından yapılması beklenen açıklamayı "önümüzdeki günlerde" yayımlayacağını bildirmekle yetindi.

Karara ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmaması, oyun sektöründe belirsizliğe yol açtı.

KARARIN ARDINDA NE VAR?

Bu olağan dışı adımlar, 17 bin kişiyi istihdam eden şirketin büyük bir duyuruya veya olası bir satın almaya hazırlandığına dair yorumları yoğunlaştırdı.

Midcap Partners analisti Charles-Louis Planade, "Kazanç açıklamasının ertelenmesi hiçbir zaman iyi bir işaret değildir" diyerek haber karşısında "son derece şaşırdığını" ifade etti.

Planade, ABD'li oyun şirketi Electronic Arts’ın Suudi liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından Ubisoft için satışın "masadaki seçeneklerden biri" haline geldiğini söyledi.

Sektör analisti Daniel Ahmad da BlueSky hesabından yaptığı paylaşımda, ertelemenin "şirketle ilgili büyük bir duyurunun habercisi" olabileceğini belirtti.

Ahmad, yaşananın "bir tür satışı" ima edebileceğini veya bir "muhasebe/finansal meseleden" kaynaklanabileceğini ekledi.

ŞİRKET İÇİ E-POSTAYA "SPEKÜLASYONU" ÖNLEME AMAÇLI

Diğer taraftan AFP haber ajansının ulaştığı bir şirket içi e-postada, Ubisoft’un mali işler direktörü Frederick Duguet, sonuç açıklamasını tamamlamak için şirkete "biraz daha zaman gerektiğini" yazdı.

Duguet, hisse işlemlerinin askıya alınmasının ise "kısa süre boyunca gereksiz spekülasyonları ve piyasa oynaklığını sınırlamak" amacıyla talep edildiğini belirtti.

ÇİNLİ TENCENT İLE ORTAKLIK KURULMUŞTU

Ubisoft, son dönemde Çinli teknoloji devi Tencent ile yeni bir işbirliği süreci yürütüyordu.

Şirket; Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six serilerini tek çatı altında toplayan Vantage Studios adlı yeni bir iştirak kurduğunu açıklamıştı.

Anlaşmaya göre Tencent, yaklaşık 1,3 milyar dolar sermaye koyarak bu yeni şirketin yüzde 25 hissesini alacak.

Bu süreçte Tencent'in Ubisoft üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği, ancak kurucu Guillemot ailesinin kontrolü bırakmaya yanaşmadığı biliniyordu.

Bu yılın mart ayında varılan anlaşma, mevcut güç dengesini korurken, Ubisoft CEO’su Yves Guillemot’nun oğlu Charlie Guillemot yeni girişimin eş başkanı oldu.

ŞİRKETİN HİSSE DEĞERİ DÜŞÜYOR

Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşma, Ubisoft’un borç yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Şirket, 2023’ten bu yana sürdürdüğü maliyet azaltma programı kapsamında Fransa dışındaki bazı stüdyolarını kapatmış ve çalışan sayısını 3 bin kişi azaltmıştı.

Yeni oyunlarının aldığı karışık tepkilerin de etkisiyle Ubisoft’un hisse fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

Hisseler, dünkü kapanışta 6,77 eurodan işlem görüyordu.