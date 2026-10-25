Oyun devine siber saldırı: 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Dünyaca ünlü oyun devi Capcom, uğradığı siber saldırıya dair ayrıntıları açıkladı. Capcom ID kullanıcılarını etkileyen siber saldırıda, şirketin açıkladığı verilere göre dünya genelinde 11 milyon 774 bin 247 hesap etkilendi. Sızıntı, e-posta adreslerinin yanı sıra hesapların oluşturulma ve son giriş bilgilerini de kapsıyor.

Capcom’un son açıklaması ise olayın bazı kullanıcılar açısından daha geniş sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu. Şifresi değiştirilen hesaplardan bir bölümü üzerinden şirketin Japonya’daki çevrim içi mağazasına da erişildiği belirlendi.

E-POSTA ADRESLERİ VE HESAP BİLGİLERİ AÇIĞA ÇIKTI

Saldırıdan etkilenen hesapların e-posta adresleri, hesap oluşturma zamanı, son giriş tarihi, giriş sayısı ve son bağlantıda kullanılan IP adresi bulunuyor.

Bunlara ek olarak bazı hesapların doğum tarihi, cinsiyet, ülke veya bölge ve takma ad bilgileri de sızıntıya dahil oldu.

196 HESABIN ŞİFRESİ İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLDİ

Capcom, saldırganların 196 hesabın giriş şifresini yetkisiz biçimde değiştirdiğini açıkladı. Şirket bu hesapların şifrelerini sıfırladı.

Kredi kartı bilgilerinin ise ihlalden etkilenmediği bildirildi.

43 KULLANICININ ADRESİ VE ALIŞVERİŞ GEÇMİŞİ DE ETKİLENDİ

Şifresi değiştirilen 196 hesabın 43’ü üzerinden Japonya’da faaliyet gösteren e-Capcom mağazasındaki kişisel hesap sayfalarına girildi.

Bu hesaplarda ad, telefon numarası, posta kodu , adres, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin yanı sıra alışveriş geçmişi, müşteri hizmetleriyle yapılan görüşmelerin kayıtları ve kayıtlı adres defteri bilgileri de açığa çıktı.

Capcom, bu ek sızıntının Japonya’daki 43 hesapla sınırlı olduğunu belirtti. Şifresi değiştirilen diğer hesaplarda, söz konusu değişiklikten kaynaklanan ek bir bilgi sızıntısı tespit edilmedi. Şirket, etkilenen kişilere ayrı ayrı bilgi vereceğini açıkladı.

SALDIRI 19 EKİM’DE FARK EDİLDİ

Capcom, şüpheli hareketleri 19 Ekim’de tespit ederek erişimi engellemeye başladı. Ertesi gün şirket içinde olay müdahale merkezi oluşturulurken, 21 Ekim’de ise Osaka polisi ve Japonya’nın kişisel verileri koruma kurumu bilgilendirildi.

Şirket, saldırı yöntemini belirleyerek gerekli acil önlemleri aldığını duyurdu.



Capcom ID hizmetleri kullanılmaya devam ediyor ve oyuncuların oyunlara erişimi engellenmedi. Kullanılan saldırı yönteminin teknik ayrıntıları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

OYUNCULARA SAHTE E-POSTA UYARISI

Capcom’un kullanıcılar açısından öne çıkardığı risk, sızdırılan bilgilerin kimlik avı girişimlerinde kullanılması. Şirketi veya bağlantılı hizmetleri taklit eden mesajlarla kullanıcıların yanıltılabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklanmaması ve eklerin açılmaması isteniyor. Capcom, etkilenen kullanıcılarla iletişime geçmenin yanında olayla ilgili başvurular için bölgesel destek kanalları da oluşturdu.