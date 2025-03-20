Oyun oynatabilen akıllı saat: Atari ruhu modern teknolojiyle buluştu

KLASİK OYUNLAR KOLUNUZDA



Saatin en büyük özelliği, Atari’nin ikonik oyunlarını bileğinize taşıması. Pong, Centipede, Missile Command ve Super Breakout gibi 80'lerin efsanevi oyunları, cihazın dahili oyun platformunda yer alıyor. Saatin retro grafikler ve ses efektleriyle sunduğu oyun deneyimi, geçmişe özlem duyan kullanıcılar için büyüleyici bir nostalji hissi yaratıyor.



RETRO VE MODERN TASARIMIN BULUŞMASI

Atari 2600 My Play Watch, 2.02 inç büyüklüğünde TFT dokunmatik ekranı ve metal gövdesiyle zarif bir tasarım sunuyor. Döner kadran ve klasik tuşlar, cihazın retro tasarımını tamamlıyor. Ancak modern bir saatten beklenen kullanıcı dostu dokunmatik arayüz, bu nostaljik tasarımı destekliyor.

SAĞLIK VE GÜNLÜK KULLANIM ÖZELLİKLERİ



Saat sadece oyun oynatmakla kalmıyor, aynı zamanda bazı temel sağlık ve günlük yaşam özelliklerini de içeriyor. Adım takibi, kalori hesaplama ve kalp atış hızı izleme gibi işlevler, cihazı kullanıcılar için daha kapsamlı bir hale getiriyor. Ancak Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısı sunmaması, cihazın bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlıyor ve retro odaklı kullanım felsefesine sadık kalıyor.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ



Atari, 2600 My Play Watch’u 80 dolar fiyattan ön siparişe açtı. Saatin resmi lansmanı ve kullanıcılarla buluşma tarihi 10 Haziran 2025 olarak açıklandı. Şirket, bu yeni ürünüyle sadece teknolojik bir cihaz sunmakla kalmıyor, aynı zamanda eski nesil oyun severlere geçmişe yolculuk yapma imkanı da tanıyor.





