Çeşitli oyunları zaman zaman ücretsiz hale getirerek (Steam indirimleri 2019) kullanıcılarına sürprizler yapan Steam, şimdi de tasarımı ile konuşuluyor.
17 Eylül 2019 Salı günü yayınlayacağı duyurulan beta sürümü ile Steam kütüphaneniz yeni bir görüntüye sahip olacak.
Steam kütüphanesi geliştirilen özellikleri ile kullanıcıların eski oyunlarını görmelerine de imkan sağlarken oyunlar hakkında güncelleme bilgilerine de ulaşılmasını kolaylaştırıyor.
Steam güncellemesinde bulunan bir başka özellik de etkinlik geliştiricilerin duyuruları ve güncellemelerini görmek daha kolay hale geliyor.