Oyun şirketi Roblox'un piyasa değeri ilk günden 45 milyar dolara yükseldi

Çocuklar tarafından en çok kullanılan oyun platformlarından Roblox borsaya açıldı.



Kasım ayında borsaya açılmak için başvuru yapan Roblox'un dün New York borsasında listelemesi yapıldı.



Şirketin hisseleri işleme girer girmez patlama yaşandı. Roblox'u ön gördüğü hisse başına 45 dolar değeri güncel rakamların çok altında kaldı.



Şirketin hisseleri gün sonunda 70 dolardan işlem görüyordu. Hisse başına 70 dolardan Roblox'un toplam değer 45 milyar doları buluyor.



Roblox ayrıca çoğu teknoloji şirketinden farklı olarak direkt borsaya açıldı. Öncesinde bir ön talep toplamadı.



Roblox'a Şubat 2020'de biçilen değer 4.15 milyar dolar civarındaydı. Roblox'un oyuncu kitlesi küçük çocuklardan oluşuyor. Son bilgilere göre ABD'de 9-12 yaş arası çocukların üçte ikisi Roblox oyuncusu.

