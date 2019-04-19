Yörüngedeki astronotlara paskalya için gönderilen yiyecekleri taşıyan özel kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.



ISS'de görevli astronot Anne McClain'in, merkezi ABD'de bulunan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman'ın 3 bin 450 kilogram yük taşıyan Cygnus kapsülünü robot kolla yakaladığı bildirildi.



Çarşamba günü Wallops Adası'ndan fırlatılan Cygnus'un ISS'ye yolculuğunu bir buçuk günde tamamladığı belirtildi.



Cygnus'un astronotlar için yiyeceğin yanı sıra tetanos aşısı deneyi için gönderilen 40 fareyi ve istasyon içinde ve dışında astronotlara yardımcı olacak üç uçabilen robotu taşıdığı kaydedildi.



ISS'de şu anda üçü Amerikalı, ikisi Rus, biri Kanadalı olmak üzere altı astronot görev yapıyor.