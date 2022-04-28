Özgürlük aracı ISS'te: Astronot Jessica Watkins tarihe geçti

SpaceX tarafından fırlatılan 'Freedom' isimli kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Yolculuk yaklaşık 16 saat sürdü...



Bu şimdiye kadarki en hızlı uçuş olarak kayıtlara geçti.



İstasyondaki diğer astronatlar dört meslektaşını sarılarak karşıladı. Böylece istasyondaki toplam personel sayısı 11'e çıktı..



Ancak sayıları mayıs ayında düşecek.



Kasım ayında yine SpaceX'in Crew-3 misyonuyla uzaya gönderilen üç NASA astronotu dünyaya dönecek.

Tarihe geçen NASA astronotu Jessica Watkins

Kapsül NASA'dan üç, Avrupa Uzay Ajansı'ndan bir astronotu taşıdı. Dört kişinin görevi altı ay sürecek.



Uçuşta, kadın ve erkek sayısının eşit olmasıyla bir ilke imza atıldı. NASA astronotlarından Jessica Watkins uzay istasyonuna ilk uzun süreli uçuş yapan siyah kadın olarak tarihe geçti.



SpaceX ise 3 haftadan daha kısa bir sürede uzay istasyonuna ikinci kez ekip gönderdi.



Crew-4 astronotlarını taşıyan Freedom isimli kapsül, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.