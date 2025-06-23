Ozzy Osbourne’un DNA’sından yapılan buzlu çay piyasaya sürüldü

Ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın efsanevi solisti Ozzy Osbourne ile içecek markası Liquid Death arasında şaşırtıcı bir anlaşma yapıldı.



Anlaşma kapsamında Osbourne’un DNA’sıyla yapılan sınırlı sayıda buzlu çay piyasaya sürüldü. Ancak Liquid Death'in internet sitesinde aktarılana göre, satışa çıkarılan tüm kutuları Osbourne’un kendisi satın aldı ve tek tek içti.



İnternet sitesinde "Artık sahip olabileceğiniz tek DNA, Osbourne’un kutulardaki tükürüğünden kalan izler" ifadesi yer aldı.

HER BİRİ 450 DOLAR



Firmanın internet sitesinde her biri 450 dolardan satışa çıkan toplam 10 kutu yer alıyordu. Kutuların laboratuvarda mühürlendiği belirtiliyor.



Sitede, "Teknoloji ve federal yasalar izin verdiğinde, Osbourne'u kopyalayabilecek ve yüzlerce yıl boyunca onun keyfini çıkarabileceksiniz" ifadeleri yer alıyor.



Öte yandan insan klonlamak halen yasal engellerle karşılabilecek bir tasarı. Futurism’e göre, 40'tan fazla ülke bu uygulamayla ilgili araştırmaları yasaklamış durumda.

“ÜNLÜLERİN DNA’SI ÇALINABİLİR”



Bu arada bilim dünyası, yakında hayranlık duyulan ünlülerin DNA'larının çalınabileceğinden endişeli.



Sırasıyla Maryland Üniversitesi ve Georgia Eyalet Üniversitesi'nde görev alan Prof. Dr. Liza Vertinsky ve Prof. Dr. Yaniv Heled, The Conversation'da kaleme aldıkları bir yazıda şu ifadelere yer vermişti:



“Bir saç telinden veya bir deri parçasından alınan DNA'yı kullanarak en sevdiğiniz film yıldızından bir çocuk yapabileceğinizi hayal edin.”



İkili ayrıca, "Bilimkurgu gerilim filminin konusu gibi görünen bu olgu, aslında gerçeklikten o kadar da uzak değil" diye yazmıştı.

