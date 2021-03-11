Pakistan TikTok'u banladı

Asya ülkesi Pakistan, sosyal medya platformu TikTok'u banladı. Pakistan Yüksek Mahkemesi daha önce açılan davayı sonuca başladı.



Mahkeme, Pakistanlı yetkililerin TikTok'u banlama talebini yasalara uygun buldu. Pakistan böylece komşusu Hindistan'dan sonra TikTok'u banlamış oldu.



Pakistanlı yetkililer TikTok'taki paylaşımların ahlaki değerlere uygun olmadığını savunuyordu. Çin merkezli TikTok'a yüklenen videoların Pakistan gençliğini etkilediği iddia ediliyordu.



Mahkeme başkanı Reşit Han, "TikTok videoları müstehcenlik yayıyor. Bir an önce kapatılmalı" açıklamasını yaptı.



TikTok, Pakistan'da Ekim ayında yasaklanmıştı. SensorTower'ın tahminlerine göre 200 milyon nüfuslu Pakistan'da TikTok 18 milyondan fazla indirmeye sahip.



Pakistanlı muhaliflerden bir kısmı ahlaki değerlerin, iktidar tarafından üretilen bahane olduğunu savunuyor. Asıl amacın ülkenin lideri İmran Han'a yönelik eleştirilerin engellenmesi olduğu belirtiliyor.