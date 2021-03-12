Pakistan’dan TikTok’a engel

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

İHA 12.03.2021 - 06:05

Pakistan’dan TikTok’a engel

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Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok bir ülkede daha yasaklandı. Pakistan Yüksek Mahkemesi, ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle TikTok’un Pakistan’da kullanımını yasakladı.

Mahkemenin kararının ardından Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) hizmet sağlayıcılara mahkemenin emirleri doğrultusunda kullanıcıların video paylaşım uygulaması TikTok'a erişimini engellemesi talimatı verdi. PTA, "Yüksek Mahkemenin emirlerine saygılı bir şekilde uymak için, PTA hizmet sağlayıcılara TikTok Uygulamasına erişimi derhal engellemeleri için talimat verdi" dedi.

TikTok’un engellemesi kararını veren Yüksek Mahkeme Başyargıcı Qaiser Rashid Khan, TikTok'a yüklenen videoların "Pakistan toplumu için kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Hindistan da TikTok’u yasaklamıştı.

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