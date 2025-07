"Panama Playlists" depremi: Beyaz Saray'ın dinlediği müzikler olay oldu

"Panama Playlists" isimli siteye göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Backstreet Boys’un “I Want It That Way” şarkısını çok dinliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise doğum partisi için hazırladığı listede Beyoncé’nin “Run the World (Girls)” parçasına yer vermiş. Florida eski Adalet Bakanı Pam Bondi'nin çalma listesinde Nelly’nin “Hot In Herre” şarkısı öne çıkıyor.

SİTEDE NELER VAR?

Panama Playlists adlı sitede, çeşitli siyasetçilerin, gazetecilerin ve CEO’ların gerçek Spotify hesaplarına ait olduğu iddia edilen çalma listeleri yer alıyor. İsimsiz bir kullanıcı, bu kişilerin çoğunun hesaplarını gerçek adlarıyla kullandığını ve hesapların sahipliğini bağlantılı ipuçlarıyla doğruladığını belirtiyor.



“2024 yazından beri bu hesapları takip ediyoruz. Ne zaman, hangi şarkıyı kaç kez çaldıklarını biliyoruz. Hepsi kamuya açık veriler” diyen site yöneticisi, Spotify ile hiçbir resmi bağlantıları olmadığını da vurguluyor.

LİSTEDE YER ALAN İSİMLERİN MÜZİK ZEVKLERİ

JD Vance (Başkan Yardımcısı)

“Making Dinner” adlı listesinde Justin Bieber’ın “One Time” ve Backstreet Boys’un “I Want It That Way” şarkılarına yer veriyor.

“Gold On The Ceiling” adlı çalma listesinde ise Death Cab for Cutie, Mazzy Star ve Passion Pit gibi isimlerle daha alternatif bir zevk sergiliyor.

Sam Bankman-Fried (FTX kurucusu)

“Rap,” “soft” ve “loud” adlı listelerinde Eminem, Death Cab for Cutie ve Khalid’in “Young Dumb & Broke” şarkıları yer alıyor.

Karoline Leavitt (Beyaz Saray Sözcüsü)

“Baby Shower” adlı çalma listesinde Beyoncé’den “Run the World (Girls)” ve Cyndi Lauper’dan “Girls Just Want to Have Fun” var.

Mike Johnson (Temsilciler Meclisi Başkanı)

Pandora hesabında Air Force One filminden “Parachutes,” Finding Nemo’nun film müziği ve Enya’dan “May It Be” gibi parçalara yer veriyor.

Taylor Lorenz (Gazeteci)

“Older Millennial College Rager TBT” ve “Breakup Songs” gibi listeler hazırlamış. “Favs” listesinde Dire Straits’ten “Romeo and Juliet” ve Jimmy Cliff’ten “You Can Get It If You Really Want” bulunuyor.

Pam Bondi (Eski Florida Adalet Bakanı)

“Pam” adlı listesinde Nelly’nin “Hot In Herre,” Selena Gomez’den “Hands to Myself” ve For King & Country’den “Fix My Eyes” gibi enerjik parçalara yer veriyor.

Sam Altman (OpenAI CEO’su)

Shazam listesinde Missy Elliot’tan “Get Ur Freak On,” Adele’den “Make You Feel My Love” ve Marc Anthony’den “Vivir Mi Vida” gibi parçalar bulunuyor.

Rashida Tlaib (Kongre Üyesi)

“In Love” listesinde Ed Sheeran’ın “I’m a Mess” adlı şarkısı yer alıyor.

Brian Armstrong (Coinbase CEO’su)

“Repeat” listesinde Gareth Emery’nin “Long Way Home” şarkısını 60 kez kaydetmiş.

Ron DeSantis (Florida Valisi)

Tek çalma listesinde Johnny Cash’ten “Ring of Fire,” Glen Campbell’dan “Southern Nights” ve The Charlie Daniels Band’dan “The Devil Went Down to Georgia” gibi klasik rock parçaları yer alıyor.

GİZLİLİK TARTIŞMASI VE DİJİTAL İZLER

Panama Playlists projesi, kamusal figürlerin dijital izlerinin ne kadar kolay izlenebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her ne kadar bu veriler "kamuya açık" olsa da, kişisel zevklerin izinsiz ifşası gizlilik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.



Sitenin sahibi, amacının sadece biraz “yaz eğlencesi” olduğunu söylese de, projenin arkasındaki yöntemler şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandırmış durumda.