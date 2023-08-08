PayPal kendi kripto parasını çıkartıyor

Paypalın ilk sabit para birimi olan PayPal USD'yi piyasaya sürüyor.

Stabilcoin olan Paypal USD tamamen Abd dolarına endeksli. Şirketten yapılan açıklamaya göre PayPal USD, sanal alanlardaki ödemelerin kolaylaştırılmasına, daha hızlı ve daha az komisyonlarla işlem yapılmasına olanak sağlıyor.

Paypal USD’nin kullanımı şimdilik kripto endeksli işlemler ve web 3.0 ile sınırlı gözüküyor fakat PayPal gelecekte kullanımının daha da yaygınlaşacağını ifade ediyor.

Paypal CEO’su Dan Schulman “Dijital para birimlerine geçiş, teknoloji temelli ve ABD doları fiat birimlere kolayca bağlanan sabit enstrümanlar gerektiriyor." dedi.

SABİT COİNLER NE İŞE YARIYOR?