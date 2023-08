PayPal kendi kripto parasını çıkartıyor

Sabit coinler, isimlerinden de anlaşılacağı değerini sabit tutacak şekilde geliştiriyorlar. Bu da onları kripto para yatırımcıları için önemli bir konuma getirdi. Sabit coinlerin çoğu ABD doları gibi geleneksel para birimine veya altın gibi emtialara bağlıdır. Ayrıca stabil coinler aracı görevi görerek kripto para yatırımcılarının varlıklarını nakite çevirebilmelerine olanak sağlıyor.



Stabil coinlerin bu kararlılığı Tether'i (USDT) ve diğer sabit coinleri toplamda 1 trilyon dolar değerinin üzerinde bir hacme taşıdı. Bu da sabit paraları kripto dünyasında önemli bir oyuncu haline getirdi.



Paypal yeni sabit coini olan Paypal USD'nin ilk günden itibaren bu ekosistemle uyumlu olduğunu söyledi. Paypal'ın sahip olduğu ödeme uygulaması olan Venmo'da çok yakında kullanıma açılacağı belirtildi.



SONU TERRA LUNA GİBİ OLUR MU?



Yine de sabit coinler her zaman iddaa edildikleri kadar güvenilir ya da sabit değillerdir. Mayıs 2022’de sabit coin olan olan TerraUSD, onu destekleyen kripto para projesinin para birimi Luna çöktüğünde battı. Bu olay kripto para piyasasını 40 milyar dolar zarar uğratarak paniğin büyümesine neden oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu olaydan sonra Luna’nın yaratıcısı olan Do Kwon’u kripto paranın geleceği konusunda yatırımcıları aldatmakla suçladı.



PayPal USD ya da kısa adıyla PYUSD, Terra gibi karmaşık bir algoritmaya sahip değil. Dolar cinsinden mevduatla desteklenen PYUSD, bir blokzincir altyapı şirketi olan Paxos Trust tarafından oluşturuldu.



Sahip olduğu bu mevduat desteği sayesinde her PYUSD'nin 1 ABD dolarında sabit kalması bekleniyor.