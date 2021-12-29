Pazartesi günleri HUH Token'a verildi

HUH Token'ın kripto para piyasasında rekor kıran ilk haftalarının ortasında, yeni gelen coin olarak pazartesi günlerini biraz daha az sıkıcı hale getirmek için bir yöntem bulmuş gibi görünüyor.

Yanan jetonlar, dolaşımda daha az olduğu için sahipleri için değerini artırıyor. Kripto yatırımcıları ise yakmanın bir parçası olabilir ve sadece HUH Token'a (pasif gelir hakkında konuşun) sahip olarak ödül kazanabilse de uzmanlar yatırım yapmadan önce kripto para piyasasında araştırma yapmanın her zaman iyi bir fikir olduğunu savunuyor.



HUH TOKEN'DAN AKILLI SÖZLEŞME TAVSİYESİ



HUH Token, sahipleri için bir referans numarası atanacağı bir akıllı sözleşme tavsiye yapısı başlatıyor. Yatırımcılar kod istediği herkese izin verebilirken bunu satış ücretlerinde %10 indirime aktabiliyor ve coinin sahibi olarak sevk edilen kişinin ilk para yatırma işleminde %10 BNB bonusu alabiliyor.

Yatırımcılar 12 binden fazla jeton sahibinden oluşan bir topluluğa katılabilirken, HUH Token'ın 3 ayda 1 milyona ulaşma gibi yüksek hedeflerini açıklayarak pazartesi gününün HUH Token günü olduğunu ispatlıyor.



Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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