PC oyuncularına GTA 6 müjdesi

Rockstar Games’in geliştirdiği GTA 6, bu yılın son çeyreğinde oyuncularla buluşacak. İlk etapta Xbox Series ve PlaySation 5 platformlarında yayınlanacak oyun, daha ileri bir tarihte bilgisayarda deneyim edilebilecek.



Rockstar Games’in önceki iki büyük oyunu GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 de önce konsollara, belli bir sürenin ardından da bilgisayarlara çıkmıştı.



PC oyuncuları bu duruma tepkili olsa da düşündükleri kadar uzun beklemek zorunda kalmayabilirler.



2026’nın başını işaret etti



Ürettiği oyuncu bilgisayarları ve aksesuarlarıyla tanınan Corsair firmasının CEO’su Andy Paul, 2024 Yılı 4. Çeyrek Kazanç Toplantısı’nda yaptığı konuşmada kendi tahminlerine göre GTA 6’nın 2025 sonbaharında konsollara, 2026’nın başında da PC platformuna geleceğini düşündüğünü aktardı.



Bilgisayar satışlarını artıracak



Paul, “en çok beklenen ve donanım gereksinimleri en yüksek olan oyun” olarak nitelediği GTA 6’nın PC bileşenleri ve çevre birimleri satışlarını artıracağının altını çizdi.Corsair CEO’suna göre GTA 6, PC için büyük bir talep yaratacak ve kendi şirketlerinin satışlarında da ciddi bir artış olacak.



Resmi açıklama yok



Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two’nun CEOS’su Strauss Zelnick, GTA 6’nın PC platformuna geleceğini doğruladı ancak kesin bir çıkış tarihi vermedi.



Rekorları alt üst edebilir



Serinin bir önceki oyunu GTA 5, dünyada 210 milyon adet satışı geçerek, tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olmayı başarmıştı. Take-Two, GTA 6 ile Minecraft’a ait olan 300 milyon satışlık rekoru geçmeyi umuyor.

Satışa çıkmadan 1 milyar dolar gelir yaratabilir



Sektör analistleri, GTA 6’nın ilk yılında 38 milyon kopya satacağını ve yaklaşık 2.7 milyar dolar gelir elde edeceğini öngörüyor. Oyunun piyasaya çıkmadan, sadece ön siparişlerden 1 milyar doların üzerinde gelir etmesi bekleniyor.



En yüksek gelir getiren oyun

Grand Theft Auto 5’in, piyasaya sürüldüğü 2013 yılından bu yana 10 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor ve bu alanda tüm zamanların zirvesinde bulunuyor. Uzmanlar, GTA 6’nın da alacağı güncellemeler ve online seçeneğiyle uzun yıllar oynanacağını ve 10 milyar dolar geliri rahatlıkla geçeceğini iddia ediyor.