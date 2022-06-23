PEAKUP, Microsoft platformlarıyla şirketlerin bulut teknolojilerine geçişinde avantajlar sağlıyor

Microsoft Office 365, Azure, Teams ve Power Apps platformlarıyla birlikte hem kurumların bulut teknolojilerine geçişini sağlayan ve iş zekası raporlama projelerinde kurumsal uygulama geliştirme çalışmaları yapan PEAKUP, aynı zamanda Microsoft platformları üzerinde kendi ürünlerini geliştirerek Orta Doğu, Amerika ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapıyor.



Türkiye’de ve globalde birçok müşterisi bulunan PEAKUP, Microsoft teknolojileriyle ilgili danışmanlık hizmetleri verdiği gibi, Microsoft Teams uygulamasının yaygınlaştırılması konusunda da çalışmalar yürütüyor.. Pandemi döneminde özellikle Microsoft Teams uygulamasının kullanımının arttığına dikkat çeken PEAKUP Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toprakçı, görüşlerini şöyle dile getiriyor:

“Artık çalışanlar uzaktan çalışıyor, bizim iş geliştiricimizin İstanbul’da yaşıyor olması şart değil, dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Bu dinamiğin içerisinde şirketlerin çalıştıkları ortamı uzaktaki çalışanlara da yansıtabilmesi lazım, bu noktada Microsoft Teams platformu önem arz ediyor".

Toprakçı, Microsoft platformları sayesinde şirketlere sundukları hizmetleri geliştirdiklerini ve bunun sonucunda da şirketlere önemli avantajlar sağladıklarını belirtiyor. (İLANDIR)