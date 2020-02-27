Pedofilileri ellerinden tespit edecekler

İnternette çocukların istismar edildiğini gösteren binlerce görsel ve video bulunuyor.



İngiltere'nin Dundee ve Lancaster üniversitelerinde görev yapan araştırmacılar istismarcıları tespit etmek için ilginç bir yöntem önerdi.



Araştırmacılar pedofilileri ellerinden tespit etmeyi hedefliyor. Projeye göre dolaşımdaki görüntülerde pedofililerin çoğunlukla sadece elleri görülüyor. Bilim insanları geliştirilecek bir yazılımla çocuklara cinsel istismarda bulunan kişileri ellerinden tespit edebileceklerini düşünüyor.



Projeye göre tıpkı parmak izi gibi el analizi yapabilen sistemler geliştirilecek. Herkesin el izinin tıpkı parmak izi gibi eşsiz olduğu düşünülüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adli Antropolog Dame Sue Black, "Ellerimiz genetik, yaş, çevre, gelişim düzeyi ve kazalara göre şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir.

