Pekin-Washington geriliminde yeni perde: ABD istihbaratına siber saldırı suçlaması

Çin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nı (NSA) şubat ayında gerçekleştirilen Asya Kış Oyunları sırasında “ileri düzey” siber saldırılar düzenlemekle suçladı.

Söz konusu suçlama, Pekin-Washington hattında ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ve karşılıklı alınan gümrük vergisi tarife kararları ile tırmanan "ticaret savaşı" ve gerilimin sürdüğü günlerde geldi.



POLİSTEN İKİ ÜNİVERSİTEYE SUÇLAMA



Çin’in kuzeydoğusundaki Harbin kentindeki polis yetkililer, NSA ajanı olduğu ileri sürülen üç kişinin arananlar listesine alındığını açıkladı. Yetkililer, yürütülen soruşturmaların ardından Kaliforniya Üniversitesi ve Virginia Tech Üniversitesi’ni de saldırılarda dahli olmakla suçladı.



Çin devlet basınına yansıyan haberlerde, NSA ajanı olduğu iddia edilen kişilerin isimleri Katheryn A. Wilson, Robert J. Snelling ve Stephen W. Johnson olarak aktarıldı. Üç isim, “Çin’in kritik bilgi altyapısına tekrar tekrar siber saldırılarda bulunmak ve Huawei ile diğer işletmelere yönelik siber saldırılara katılmak” ile suçlandı. Bahsi geçen iki üniversitenin saldırılarda nasıl bir dahlinin olduğu ise açıklanmadı.



ÇİN’DEN ABD’YE “SORUMLULU YAKLAŞIM” ÇAĞRISI



Çin Dışişleri Bakanlığı da saldırıları teyit ederek Pekin’in endişelerini ABD’ye ilettiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Lin Jian, rutin basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD’ye “siber güvenli konusunda sorumlu bir yaklaşım benimseme” ve “Çin’e yönelik provoke edilmeden gerçekleştirilen karalama ve saldırıları durdurma” çağrısı yaptı.



Çin’in devlet haber ajansı Xinhua’nın Harbin polisine dayandırdığı haberinde, “ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın Heilongjiang eyaletindeki enerji, altyapı, su koruma, iletişim ve ulusal savunma araştırma kurumları gibi önemli sektörlere yönelik siber saldırılar düzenlendiği” bildirildi. Haberde, söz konusu saldırıların “Çin’in kritik bilgi altyapısına karşı sabotaj eyleminde bulunma niyetiyle gerçekleştirildiği, saldırılarla birlikte toplumsal kargaşa yaşanmasının ve önemli gizli bilgilerin çalınmasının hedeflendiği” iddia edildi.



ÇİN’İN İDDİALARINDA “MICROSOFT” DETAYI



Xinhua’nın haberine göre, NSA’in operasyonları Kış Oyunları sırasında gerçekleşti. Söz konusu operasyonların Heilongjiang’daki belirli aygıtlardaki Microsoft Windows işletim sistemlerinde “önceden yüklenmiş belli arka kapıların aktive edilmesiyle” yapıldığı savunuldu.

İddiaya göre, NSA, izlerini gizlemek için farklı ülkelerden IP adresleri satın almış ve “anonim bir şekilde” Avrupa ve Asya da dahil olmak üzere çok sayıda ağ sunucusu kiralamıştı.



NSA’in bu eylemleriyle oyunlara katılan sporcuların kişisel verilerini çalmayı amaçladığı, söz konusu siber saldırıların 3 Şubat’taki ilk buz hokeyi müsabakası sırasında en üst noktasına ulaştığı ileri sürüldü.

Buna göre, saldırılar Asya Kış Oyunları kayıt sistemi gibi bilgi sistemlerini hedef almış ve ilgili etkinlik personelinin kimlikleri hakkında hassas bilgileri saklamıştı.