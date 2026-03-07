Pentagon: Anthropic ile görüşmüyoruz

ABD hükümeti, günlerdir süren krizin ardından yapay zeka firması Anthropic’i “tedarik zinciri riski” ilan etti.

Dün Financial Times ve Bloomberg gazeteleri, Anthropic CEO’su Dario Amodei ile Pentagon yetkilisi Emil Michael arasında müzakerelerin yeniden başladığını yazmıştı.

Ancak bu haberlerden bir gün sonra şirket riskli ilan edildi. Ayrıca Michael, X platformundan yaptığı açıklamada, “Tüm spekülasyonlara son vermek istiyorum: Bakanlık ile Anthropic arasında aktif bir görüşme yok” dedi.

MAHKEMEDE İTİRAZ EDECEK

Anthropic’ten yapılan açıklamada ise “Bu etiketin hukuken geçerli olmadığına inanıyoruz ve mahkemede itiraz etmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Firma üzerindeki “risk” etiketinin, firmanın ABD hükümetiyle iş yapan başka şirketlerle ortaklık kurmasına engel olacağı söyleniyordu. Yani hükümetle sözleşmeleri olan şirketlerin Anthropic’in Claude aracını kullanamayacağı öne sürülmüştü.

Ancak şirket bunun doğru olmadığını savunuyor:

“Bu durum açıkça yalnızca müşterilerin bakanlık ile yaptıkları sözleşmelerdeki işler için Claude'u kullanmalarını engeller. Bu tür sözleşmeleri olan müşterilerimizin hükümetten bağımsız işlerinde Claude'u kullanmalarını tamamen engellemez.”

KRİZİN ARKASINDA NE VAR?

Krizin temelinde sözleşmede “yapay zeka araçlarının yasal olan her amaç için kullanımını” öngören madde var. Amodei, şirket teknolojisinin kitlesel iç gözetim faaliyetlerinde veya otonom silah sistemlerinde kullanılmasına izin vermiyor. Pentagon ise bu konuda tam yetki istiyor.

Anthropic’in bu şartı kabul etmemesi üzerine Savunma Bakanlığı rotasını değiştirerek OpenAI ile anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmazlık kısa sürede kamuoyuna yansıyan sert bir savaşa dönüştü. Pentagon yetkilisi Emil Michael, Amodei’yi “Tanrı kompleksi olan bir yalancı” olarak nitelendirirken, Amodei de çalışanlara gönderdiği mesajda OpenAI ile yapılan anlaşmayı “güvenlik tiyatrosu” diye tanımladı ve kamuoyuna verilen mesajların “doğrudan yalan” içerdiğini savundu.