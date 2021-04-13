Pentagon ilk nükleer uzay aracının tasarımı için Jeff Bezos ile anlaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin ile nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı tasarlamak amacıya 2,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.



Pentagon'un Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ajansı, uzay aracını tasarlamak ve inşa etmek için aynı zamanda, Lockheed Martin ve General Atomics'i de seçtiğini söyledi.



CNBC'nin bildirdiğine göre, Pentagon Demonstration Rocket (DRACO) programı kapsamında bir araç tasarlamak için Locheed Martin ile 2,9 milyon dolarlık (yaklaşık 23,6 milyon Türk lirası) bir sözleşme ve General Atomics'e ile de bir rokete güç verecek küçük bir nükleer reaktör tasarlamak için 22,2 milyon dolarlık (yaklaşık 180,6 milyon Türk lirası) bir sözleşme yaptı.



Yapılan açıklamaya göre, Pentagon DARPA’nın yakıtı ısıtmak ve aracı alçak Dünya yörüngesinin ötesine ilerletmek için bir rokette nükleer reaktör kullanan termal harekete geçirme teknolojisini test etmek istiyor.



NÜKLEER YAKIT TEKNOLOJİSİ ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR SAĞLAYACAK

Öte yandan, roketler genellikle kimyasal veya elektrik tabanlı sistemlerle çalıştırılıyor. Pentagon, her ikisinin de "dezavantajları" olduğunu ve nükleer yakıt teknolojisinin her ikisinin de faydalarına sahip olabileceğini söyledi: Kimyasal bazlı güç ve elektrik bazlı verimlilik.

2025 YILINDA YÖRÜNGEDE OLMASI BEKLENİYOR



Bununla birlikte, Pentagon nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracını 2025 yılında yörüngede denemek istediğini duyurdu.



DRACO program yöneticisi Maj Nathan Greiner, Blue Origin, Lockheed Martin ve General Atomics'in "gelişmiş reaktör, tve uzay aracı sistemlerini geliştirme ve yerleştirme yeteneklerini gösterdiklerini" söyledi.



Öte yandan, Blue Origin’in ileri geliştirme programlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Brent Sherwood, Insider'a yaptığı açıklamada, "Blue Origin, bu önemli teknoloji alanı için uzay aracı konseptlerini olgunlaştırmada DARPA'yı desteklemekten heyecan duyuyor" dedi.

NASA İLE DE ÜÇ SÖZLEŞME İMZALADI



Şirketin Pentagon ile yaptığı anlaşma, Blue Origin'in 2000 yılında Amazon CEO'su Bezos tarafından kurulduğundan bu yana yaptığı birçok sözleşmeden birisi. . Uzay yolculuğunda devrim yapmak ve Güneş sistemini kolonileştirmek isteyen uzay girişimi, şimdiye kadar Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ile de üç sözleşme imzaladı.

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