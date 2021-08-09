PerfectBake pişirme sensörü ile mükemmel hamur işleri

“Yaşam için teknoloji” sloganıyla yaşamı kolaylaştıran ürünler sunan Bosch Ev Aletleri, mutfaktaki ustalığı Bosch Serie 8 ankastre fırınlarındaki PerfectBake sensörü ile artırıyor. Hamurun pişme sürecini nem seviyesine göre düzenleyen ve mükemmel kıvama ulaştığında fırını otomatik olarak kapatan PerfectBake sensörü ile artık fırın lezzetlerinde aksiliklere, deneme yanılmalara yer yok!



İçi pişti mi? Altı yandı mı?.. Pişerken kontrol etmeye gerek yok! PerfectBake sensörü ile hamur işleri sorunsuz ve tam kıvamında; her şeyi ile en iyi şekilde pişmiş muffin, pizza, kiş, ekmek veya mis gibi bir kek yapmak artık çok kolay. Tek yapmanız gereken tepsinizi fırına sürmek ve PerfectBake programını seçmek.



Mükemmel pişmiş bir hamur işinin ardından fırını temizlemek de EcoClean Direct temizleme programının işi! Bosch Serie 8 ankastre fırınları, kendi kendini temizleme teknolojisini de sunuyor. EcoClean Direct sayesinde yağ sıçramaları, pişirme işlemi sırasında fırının iç duvarlarındaki özel kaplamanın mikro ince seramik partikülleri tarafından emiliyor ve oksidasyonla ayrıştırılıyor. Sadece pişirme alanının zeminini ve cam kapağın içini temizlemeniz yeterli oluyor. EcoClean Direct özel kaplı duvarlar, fırının ömrü boyunca her ısıtılmada kendini otomatik olarak yeniliyor.

