Performans yönetimi çözümleri girişimi Twiser, 20 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Küresel danışmanlık şirketi KPMG'nin değerlendirmesine göre, 2022’nin ikinci çeyreğinde 82 yatırımla rekor kıran Türkiye girişim ekosistemi, yılın ikinci yarısında da hız kesmedi. Hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR) ve performans yönetimi alanında özelleşmiş, insan kaynaklarına yönelik yapay zeka destekli hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümleri üreten yerli teknoloji şirketi Twiser, ABD merkezli küresel inovasyon platformu Plug and Play Tech Center'dan 20 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı. Daha önce Google, Apple ve Dropbox gibi teknoloji devlerine yaptığı yatırımlarla tanınan Merkez, yeni yatırımını Türkiye’den seçti.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Twiser CEO’su Ongun Demirler, “Twiser olarak tamamen esnek ve şeffaf bir sistem aracılığıyla çalışan ve işveren arasındaki görünmez mesafeyi kaldırarak kurumsal stratejilere bir bütün olarak bakma şansı tanıyan çözümler geliştiriyoruz. Plug and Play Tech Center gibi öncü bir yatırım şirketinin portföyüne dahil olduğumuz için mutluyuz. 20 milyon dolar değerleme üzerinden aldığımız yatırımı uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmek için kullanacağız. Ülkemizdeki şirketlerin OKR ve performans yönetimi alanındaki potansiyeline duyduğumuz inançla, Türkiye’yi halen öncelikli pazarımız olarak konumlandırıyoruz” dedi.



Yönetici - çalışan iletişimlerinde %85 iyileşme sağlıyor



İşletmeler, küresel ve bölgesel gelişmelere hızlı yanıt vermesi gereken bir çağı yaşarken, ürün geliştirme ve diğer kritik iş süreçlerinde çevik yaklaşımlar benimsemeye başladı. Şirketlerin performansının çalışan performansıyla yakından ilişkili olduğunu dile getiren Ongun Demirler, "Twiser olarak sunduğumuz çözümler kurumsal stratejilerin en uygun yaklaşım ve metodolojilerle tüm ekipler tarafından benimsenmesine ve ortak hedeflerin başarılmasına olanak tanıyor. İşyeri kültürünü hedef ve sonuç odaklı dönüştüren, geribildirim ve işbirliğini şirket değerlerine dahil eden Twiser, kurumsal performansı da artırıyor. Dünya çapında pek çok organizasyon tarafından hızla kabul gören OKR metodolojisi, çalışanların potansiyellerini keşfetmelerini kolaylaştırarak, işveren ve çalışan arasında bir anlam ve amaç birliği yaratıyor. Twiser çözümlerini kullanan şirketlerde yönetici - çalışan iletişimlerinin %85 oranında iyileştiğini ölçüyoruz. Aldığımız yatırımla bu metodolojilerin daha çok şirket tarafından benimsenmesi için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.



“Pazarlama, müşteri ilişkileri ve çalışan performansı arasında köprü kuruyor”



Küresel inovasyon platformu Plug and Play Tech Center’ın dünyaca ünlü teknoloji şirketlerine yatırım yaptığı ve şimdiye dek portföyündeki 30 şirketin 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak unicorn olduğu biliniyor. Twiser’ın yolculuğuna katılmaktan ve onları desteklemekten heyecan duyduklarını dile getiren Plug and Play Tech Center ortaklarından Alireza Masrour, “Twiser, pazarlama, müşteri ilişkileri çözümleri ve çalışan performansı arasında köprü kuruyor” yorumunu paylaştı. Twiser CEO’su Ongun Demirler ise şu açıklamayı yaptı: “Bugün 25 ülkede, 12 farklı sektörden 60 bini aşkın kullanıcıya hizmet veren Twiser, kullanıcı dostu ve bütünsel panellerle tüm şirketteki ilerlemenin tek bir ekran üzerinden takip edilebilmesi, oluşturulan şeffaf ve iletişim odaklı ortamla şirket stratejilerinin tüm kademelere aktarılabilmesi ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesi gibi faydalarıyla öne çıkıyor. Binlerce çalışanı olan şirketlerde dahi 2-3 haftada kullanıma hazır hale gelen Twiser; Boyner, CMS, Hayat Holding, Insider, MESS, Sahibinden, Yapı Kredi, Yıldız Holding gibi müşterilerimizden aldığımız geribildirimlerle daha da gelişiyor ve iş ortaklarımızın başarılarının artmasına katkıda bulunuyor. Hedef sistemine katılımın %100'e vardığına, performans yönetim aracı kullanımın 20 kat arttığına işaret eden veriler, Twiser’ın işlevselliğini ortaya koyuyor.”