Perplexity CEO'su "6 ay içinde yok olacak" meslekleri açıkladı

Yapay zeka dünyasında son dönemin en iddialı girişimlerinden Perplexity’nin CEO’su Aravind Srinivas, iş dünyasının geleceğine dair hem çarpıcı hem de tedirgin edici bir tablo çizdi.

Srinivas, The Verge’ün Decoder adlı podcast’ine verdiği röportajda, şirketin yeni nesil yapay zeka destekli tarayıcısı Comet’in, bilgi alanında çalışanlarının işlerini tamamen devralabilecek düzeyde olduğunu savundu.

“Bir insan kaynakları uzmanının bir hafta süren aday bulma ve iletişime geçme işi artık sadece bir komut” diyen Srinivas, bu ifadesiyle hem Comet’in misyonunu hem de birçok mesleği bekleyen otomasyon tehlikesini gündeme getirdi.

HEDEFTE İK UZMANLARI VE ASİSTANLAR VAR

Perplexity’nin geliştirdiği Comet, klasik bir arama motoru olmanın ötesine geçerek “gerçek bir yapay zeka ajanı” olmayı hedefliyor. Bu ajanlar, karmaşık ve çok adımlı görevleri baştan sona, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan tamamlayabiliyor.



Srinivas’a göre bu dönüşümün ilk gerçekleşeceği alan, ofis çalışanlarının en sık kullandığı araç olan web tarayıcısı. İlk etkilenecek meslekler ise işe alım uzmanları ve üst düzey yöneticilere asistanlık yapan profesyoneller olacak.



Örneğin Comet, Stanford’da okumuş ve daha önce Anthropic’te çalışmış mühendisleri bulup bunları LinkedIn bağlantılarıyla birlikte bir Google Sheets dosyasına aktarabiliyor, ardından kişiye özel tanıtım e-postaları yazarak hepsine tek seferde ulaşabiliyor.



Benzer şekilde, yöneticilerin takvim yönetimi gibi günlük operasyonları da Comet’e devredilebiliyor. Gmail ve Google Calendar’a erişim sağlayan Comet, gelen yanıtları işleyip takvime işleyebiliyor, çakışmaları çözüp toplantılar ayarlayabiliyor, hatta kullanıcıya toplantı öncesi kısa bir özet bile sunabiliyor.



Bu sistemde insanın rolü, işi yapmak değil, yalnızca ne yapılacağını tanımlamakla sınırlı kalıyor.





Comet şu anda hâlâ uzun vadeli ve karmaşık görevleri tam anlamıyla kusursuz biçimde yerine getiremese de Srinivas, bu engellerin çok yakında ortadan kalkacağını söylüyor. Bu konuda en büyük beklentisi, GPT-5 ve Claude 4.5 gibi yakında çıkması beklenen yeni yapay zeka modelleri.

İş insanı, “Bu noktaya ulaşmak için akıl yürütme gücü gelişmiş modellerin çıkmasını bekliyoruz. Altı ay ya da bir yıl içinde bu işin tamamını yapabilecek duruma geleceğine eminim” dedi.

Bu öngörü gerçekleşirse pek çok ofis çalışanının görev tanımı birkaç ay içinde çarpıcı şekilde değişebilir.

YENİ BİR OTOMASYON KATMANI

Gizmodo'ya göre, Srinivas’ın vizyonu yalnızca tarayıcıyı geliştirmek değil; bu aracı dijital hayatın merkezine yerleştirmek. Tarayıcının, sadece internete açılan bir pencere değil; arka planda sürekli çalışan, işleri yürüten bir zeka katmanına dönüşmesi hedefleniyor.



“Tarayıcıyı işletim sistemi gibi sürekli arka planda çalışan bir araca dönüştürmek istiyoruz” diyen Srinivas, kullanıcıların Comet üzerinden çeşitli "asistan işlerini" başlatarak zamanlarını başka işlere ayırabileceğini belirtiyor.

Bu, ofis işlerini aktif görevler olmaktan çıkarıp, tamamen delege edilen ve izlenen süreçlere dönüştüren radikal bir model öngörüsü.

KURTULUŞ MU, KİTLESEL İŞSİZLİK Mİ?

Srinivas, bu gelişmenin insanları angaryalardan kurtarıp boş zaman kazandıracağını düşünüyor:

“İnsanlar muhtemelen daha çok ‘takılacak’ ve X’te ya da başka bir sosyal medyada gezinecek.”

Ancak bu iyimser tablo, milyonlarca insanın geçimini sağladığı mesleklerin otomasyonla ortadan kalkabileceği gerçeğini göz ardı ediyor olabilir. Bazıları “yapay zeka orkestratörü” gibi yeni rollere yükselebilir ama pek çoğu işsiz de kalabilir.

