Perseid meteor yağmuru bugünden itibaren izlenebilecek (Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek?)

En bilinen gök taşı yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemleniyor.

Her yıl temmuz sonu - ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir.



Perseus takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

PERSEİD METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN?

24 Temmuz'da İzmir'de başlayan meteor yağmurlarının ağustos ayının ortalarına kadar süreceği söyleniyor.

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, ağustos ayında meteor yağmurunun daha da artacağını söyledi.

Dal, "24 Temmuz'da başlayan Perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak" dedi.

Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?



Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde meteor yağmuru daha net bir şekilde görünebilir.



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