Perseverance, Mars’ta “uzaylı” bir cisim keşfetti

Daha önce Mars’ta farklı keşif araçları göktaşları bulmuş olsa da, 2021’den beri Kızıl Gezegen’i inceleyen Perseverance’ın kendisi, ilk kez gezegene dışarıdan gelen bir göktaşına rastladı.

Şubat 2021’de Mars’a inen Perseverance, bugüne kadar hedeflenen 38 örnekten 30’unu toplamayı başardı. Bilim insanlarını şaşırtan noktalardan biri ise Jezero Krateri’nde şimdiye kadar hiç göktaşı bulunmamış olmasıydı. Bu nedenle yeni keşif, ekip için özellikle heyecan verici kabul ediliyor.

Henüz resmen doğrulanmamış olsa da ilk görüntüler ve taramalar, bulunan cismin bir göktaşıyla örtüştüğünü gösteriyor. Mars’a düşen göktaşlarının incelenmesi, hem gezegenin yapısını hem de göktaşlarının Mars yüzeyindeki davranışlarını anlamak açısından büyük önem taşıyor.

DİĞER KAYALARDAN FARKLI

Perseverance son yıllarda Mars’tan etkileyici panoramik fotoğraflar da dahil olmak üzere birçok önemli veriye imza attı. Ancak Jezero Krateri’nde yaptığı incelemeler sırasında karşılaştığı ve yaklaşık 75 santimetre çapında olan bu kaya, çevresindeki diğer kayalardan belirgin biçimde ayrılıyordu. Bilim insanları bu kayaya “Phippsaksla” adını verdi ve daha ayrıntılı analiz yapılmasına karar verdi.

Keşif aracı, SuperCam adlı cihazının lazer sistemini kullanarak kayanın kimyasal bileşimini ölçtü. Analizler, Phippsaksla’nın yüksek oranda nikel ve demir içerdiğini ortaya koydu. Bu özellik kayanın Mars’a ait olmadığını, Güneş Sistemi’nin başka bir bölgesinden geldiğini gösteriyor.

ÖNEMİ NE?

Mars’ta göktaşı bulunması, gezegenin ve genel olarak Güneş Sistemi’nin anlaşılmasına katkı sağlıyor. Bilim insanları, özellikle demir ağırlıklı göktaşlarının Mars’ta erozyona karşı daha dayanıklı olabileceğini düşünüyor. Bulunan örneklerin iyi korunmuş durumda olması da bu teoriyi destekliyor.

NASA araştırmacıları, göktaşlarını inceleyerek Güneş Sistemi’nin kökeni hakkında da önemli bilgiler elde ediyor. Bazı göktaşları, Güneş Sistemi oluşmadan önceki dönemlere ait tozlar içerirken, bazıları milyarlarca yıllık malzemeler barındırıyor.