Perseverance Mars'ta yaşam ararken 'çöp' buldu

Mars'ta yaşam izlerini arayan Perseverance, gümüş renkte bir materyal buldu. Malzemenin geçen yıl gezegene gönderilen keşif aracından düştüğü tahmin ediliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 17:45

Perseverance Mars'ta yaşam ararken 'çöp' buldu

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 'ta iki kaya arasında görüntülenen parlak, gümüş renkteki materyalin termal battaniye parçası olabileceğini açıkladı.

NASA'nın ekibi, daha önce Mars'ta kaydedilen görüntülerde, iki kaya arasında bilinmeyen bir cisme rastlandığını bildirdi.

Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüntülerin incelendiği, cismin, 2021'de gönderilen keşif aracından düşmüş termal battaniye parçası olabileceği belirtildi.

Cismin, Perseverance keşif aracının iniş noktasından 2 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Söz konusu cisim, bozulmamış gezegenlerin ortamlarının kirletilmesine dair endişeleri gündeme getirdi.

YAKLAŞIK 2 YILDIR MARS'TA

Perseverance uzay aracı, 30 Temmuz 2020'de Mars'a gönderilmişti. 7 ayda 470 milyon kilometre yol katederek Mars'a ulaşan araç, 20 kamera ve mini helikopteriyle Mars'ta yaşamın izleri arıyor. Perseverance, İngilizcede 'Azim' anlamını taşıyor.

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