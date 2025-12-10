Peru çölünde kayıp gözlemevi bulundu

Bu keşif, Amerika kıtasındaki en eski astronomik merkez hakkındaki bilgileri tamamen değiştirebilir.

Peru Kültür Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yeni bulunan yapı Chankillo Güneş Gözlemevi’nden (MÖ 250 civarı) daha önceye tarihleniyor. Kesin yaşın belirlenmesi için radyokarbon analizleri yapılacak olsa da, yapının güneş ve özellikle ay döngülerine göre hizalanmış mimarisi, uzmanlara göre onun çok daha eski bir astronomik fonksiyon taşıdığını kanıtlıyor.

AY DÖNGÜSÜNE GÖRE İNŞA EDİLMİŞ

Yeni keşfedilen gözlemevinin en dikkat çekici özelliği, ay döngüsüyle uyumlu bir koridora sahip olması. Ay hareketlerini izlemek, güneş gözlemlerine kıyasla çok daha zor kabul ediliyor. Bu nedenle yapının hem güneş hem de ay gözlemleri için tasarlanmış olması, bölgedeki antik uygarlıkların astronomik bilgisinin beklenenden çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.

DÜNYANIN EN ESKİ ASTRONOMİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Bakanlık, bölgede iki gözlemevinin bulunmasının, Casma Vadisi’nin dünyanın en önemli eski astronomi merkezlerinden biri olduğunu artık kesinleştirdiğini belirtiyor. UNESCO da Chankillo’nun, yapay bir ufuk üzerinden yılın tüm günlerini 1–2 gün hassasiyetle belirleyebilen olağanüstü bir sistem olduğunu vurguluyor.