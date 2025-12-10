Peru çölünde kayıp gözlemevi bulundu
10.12.2025 19:24
Çağla Üren
Peru’nun kuzey-orta kıyısındaki Casma Vadisi’nde, Chankillo Arkeoastronomik Kompleksi’nde yapılan kazılarda, bölgede bilinen en eski gözlemevinden bile daha eski olduğu düşünülen yeni bir gökbilim yapısı ortaya çıkarıldı.
Bu keşif, Amerika kıtasındaki en eski astronomik merkez hakkındaki bilgileri tamamen değiştirebilir.
Peru Kültür Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yeni bulunan yapı Chankillo Güneş Gözlemevi’nden (MÖ 250 civarı) daha önceye tarihleniyor. Kesin yaşın belirlenmesi için radyokarbon analizleri yapılacak olsa da, yapının güneş ve özellikle ay döngülerine göre hizalanmış mimarisi, uzmanlara göre onun çok daha eski bir astronomik fonksiyon taşıdığını kanıtlıyor.
AY DÖNGÜSÜNE GÖRE İNŞA EDİLMİŞ
Yeni keşfedilen gözlemevinin en dikkat çekici özelliği, ay döngüsüyle uyumlu bir koridora sahip olması. Ay hareketlerini izlemek, güneş gözlemlerine kıyasla çok daha zor kabul ediliyor. Bu nedenle yapının hem güneş hem de ay gözlemleri için tasarlanmış olması, bölgedeki antik uygarlıkların astronomik bilgisinin beklenenden çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.
DÜNYANIN EN ESKİ ASTRONOMİ MERKEZLERİNDEN BİRİ
Bakanlık, bölgede iki gözlemevinin bulunmasının, Casma Vadisi’nin dünyanın en önemli eski astronomi merkezlerinden biri olduğunu artık kesinleştirdiğini belirtiyor. UNESCO da Chankillo’nun, yapay bir ufuk üzerinden yılın tüm günlerini 1–2 gün hassasiyetle belirleyebilen olağanüstü bir sistem olduğunu vurguluyor.
Chankillo yılın tüm günlerini 1–2 gün hassasiyetle belirleyebilen br sistemle kurulmuş.
Kazılarda ayrıca yaklaşık 1 metre boyunda, savaşçı figürleri taşıyan Patazca tarzı bir tören kabı bulundu. Bu eser, kompleksin sadece astronomi için kullanılmadığını; muhtemelen elit sınıfın, dini ritüellerin ve askeri otoritenin de bu alanda etkileşimde bulunduğunu gösteriyor.
BİLİNEN TARİHİ YENİDEN YAZILABİLİR
Yeni buluntular, Chankillo’nun bilinen tarihini daha da geriye çekebilir ve antik toplumların gökyüzü bilgeliğinin sanılandan çok daha derin olduğunu ortaya koyabilir. Peru çölünde bulunan bu gözlemevi, Amerika kıtasının en eski astronomi yapısı olma unvanını almaya aday.